Se viene la 43ª Fiesta Nacional Semana de Santos Vega 2026 en General Lavalle: tradición, jineteada y espectáculos

ZONALES

General Lavalle se prepara para vivir un fin de semana lleno de tradición, cultura y entretenimiento con la realización de la 43ª edición de la Fiesta Nacional Semana de Santos Vega, que se llevará a cabo desde este viernes 27 de febrero hasta el domingo 1º de marzo en distintos espacios del distrito.





La fiesta, una de las celebraciones tradicionalistas más esperadas de la región, honrará las raíces gauchescas y las costumbres criollas, con actividades para toda la familia tanto durante el día como en las noches en el predio oficial.





Actividades principales

Jineteada clasificatoria para Jesús María: Una de las grandes novedades de esta edición es que la jineteada y las tropillas entabladas serán clasificatorias a nivel provincial para el tradicional Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, uno de los encuentros de doma más importantes del país.

La competencia se desarrollará en el campo de jineteada del predio de la Sociedad Rural de General Lavalle, que se encuentra en plena preparación para recibir a jinetes, tropillas y público en general. Se estima la participación de más de 90 caballos más 6 finalistas.





Espectáculos musicales y artísticos

La cartelera artística promete música y entretenimiento de alta calidad:

Viernes 27 de febrero : se presentarán Los Juárez y Los Trajinantes , artistas con amplia trayectoria en escenarios importantes como Cosquín y Jesús María.

Sábado 28 de febrero: la jornada incluirá la actuación del payador Facundo Quiroga, el humorista Alfredo Silva, y el cierre musical estará a cargo de La 2001. Además, se ultiman detalles para confirmar la presencia de Los Payadores, completando así una noche con grandes espectáculos.





También está programado el tradicional desfile tradicionalista el sábado 28 a las 17:00, con más de diez agrupaciones confirmadas que recorrerán las calles del pueblo con su vestimenta típica y caballadas.





Entradas, gastronomía y feria





La organización dispuso valores accesibles para las entradas con el fin de promover la participación popular:

Jineteada: $15.000

Espectáculos nocturnos: alrededor de $10.000 por noche





El predio contará con cantina y parrilla, así como una amplia variedad de food trucks para complementar la experiencia gastronómica que caracteriza a las fiestas populares locales.





Además, los puestos feriales tendrán un fín solidario, ya que lo recaudado será destinado al Club Deportivo Popular Lavalle para colaborar con el inicio del campeonato 2026 de la Liga de Fútbol del Partido de La Costa.