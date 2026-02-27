La fiesta de Carnaval de “perfil bajo” que reúne 50 mil personas y ahora tiene su gran final

Todo comienza el segundo sábado de enero y termina el último de febrero. En el medio, nueve noches en las que unas 50 mil personas se reúnen a festejar el Carnaval en 25 de Mayo, donde este sábado se realizará el cierre de este gran evento, que se convirtió en la mayor atracción turística del distrito.

En este distrito bonaerense la celebración tiene una previa, cuando en el primer sábado del año se realiza el tradicional "Festimayo", que ya tiene más de medio siglo de historia.

Pero el Carnaval es evento más convocante ya que cuenta con la presencia de vecinos y vecinas de ciudades aledañas como Bragado, Roque Pérez, Chivilcoy, Lobos, Bolívar, Saladillo, 9 de Julio y Carlos Casares. También viajan desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. Amigos y familiares de los bailarines se organizan para acompañarlos. “La gente viene y se sorprende” , contó a Clarín Viviana Luna, representante de la comparsa Mirú Mirá e integrante de la Comisión de Carnaval.

El formato es similar al evento de Gualeguaychú: tres bloques con tres comparsas, tres carrozas y tres batucadas, pero cambian el lugar de pasada y la rotación de los turnos. La noche abre con una comparsa infantil , el “semillero” local que incorpora a niños al espectáculo.

Este año, como en las ediciones anteriores, forman parte del Carnaval de 25 de Mayo tres comparsas (Así-Así, Mirú Mirá y Burucuyá), dos batucadas (Emperatríz y Maimará) y cuatro carrozas (Club Argentinos, Así-Así, Comunidad Del Carmen y Club Atlético Juventud Unida), que compiten por el primer, segundo y tercer puesto.

El espectáculo en el corsódromo se realiza hace 26 años, aunque los carnavales se festejan en la ciudad desde 1890. Y en 2024 se distinguió a 25 de Mayo como la Capital Provincial del Carnaval .

En 25 de Mayo las carrozas se guardan en galpones a varias cuadras y se trasladan por las calles del pueblo a baja velocidad. Ese esfuerzo logístico explica que sean de menor altura a las que se pueden ver habitualmente en el "Carnaval del País", por ejemplo.

Para Viviana, la esencia del Carnaval es "poder estar todos juntos sin mirar quién es quién, en un mismo lugar y haciendo algo que nos mantiene unidos". En esta fiesta hay baile, música, trajes y diversión con la gente. “Nos lleva adelante solamente el estar juntos y festejar” , remarca.

Y detrás de la puesta en escena están también las historias de los chicos que dejaron la calle y encontraron en su comparsa o batucada un espacio de contención.

Nola Muñoz (84) creó la primera comparsa para que su nieta pudiera bailar con sus amigos. Surgió como un grupo infantil hace 36 años que hoy se llama Así-Así. Empezaron con 57 niñas y hoy tienen 96 chicos anotados para el año que viene. “Tenemos lista de espera para bailar aunque sea una noche y si podemos les vamos a dar el gusto”, cuenta a Clarín .

Durante el año, los organizadores se juntan a confeccionar los trajes y los chicos aprenden oficios : desde soldar, coser o hacer tocados hasta poner una pluma. Así, entre tijeras, bobinas y agujas de máquina, los participantes se convierten en modistas de teatro.

“Año a año sumamos plumas al stock por millones de pesos”, explica Viviana sobre la inversión que conllevan los trajes. Desde la Comisión de Mirú Mirá destinaron $20.000.000 para esta edición. “Somos autogestivos y si no alcanza el remanente hacemos eventos chicos para seguir recaudando dinero, como bingos”, agrega.

El impacto también se siente en la economía local: la ocupación hotelera alcanza el 100% durante los fines de semana de Carnaval y, en algunos casos, la oferta resulta insuficiente. “Es el mayor evento turístico que tiene el distrito” , afirma el secretario de Turismo, Julián Burgos.

Los desfiles se desarrollan en el Bulevar Valmarosa del Parque Laguna Mulitas, un espacio recreativo de 30 hectáreas. Allí, el corsódromo tiene una pasarela con tribunas y la fiesta arranca a las 10 de la noche.

El predio cuenta con 4.500 localidades para sentarse. Y si se calcula al público de pie, el aforo casi se duplica. Además, se venden sillas y mesas para cuatro personas, más las tribunas y gradas. La entrada general cuesta $12.000 y luego las ubicaciones oscilan entre $2.000 y $5000 pesos. Mientras que las mesas cuestan $40.000.

El servicio de gastronomía está igualmente a cargo de las instituciones organizadoras, que disponen de cantinas y parrillas dentro del predio.

Por otro lado, este año se organiza un “after”, con barra y música. También se aprovecha el espacio para juegos con espuma, que normalmente no se pueden hacer por el cuidado de los trajes. “Viene dando mucho resultado porque la gente se queda hasta las cinco de la mañana ”, contó Viviana.

Por último, y luego de la última noche de festival, se elige a la Embajadora Distrital del Carnaval entre las distintas representantes de las instituciones participantes. Y esta ganadora es quien compite después en la selección de Embajadora Provincial.

