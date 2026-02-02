Se incendió un edificio en Palermo: 12 ambulancias del SAME acudieron al lugar

NACIONALES

Se prendió fuego un edificio en el barrio porteño de Palermo , ubicado entre las calles Santa Fe y Jerónimo Salguero . 50 personas fueron evacuadas de las instalaciones y el fuego fue extinguido sin mayores complicaciones.

Desde el mediodía, varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar intentando contener las llamas en la propiedad ubicada en Av. Santa Fe 3373 .

Al lugar arribaron doce ambulancias del SAME , y personal de la Comisaría Vecinal 14A.

El personal médico asistió a cinco personas que fueron evacuadas, de entre 20 y 30 años, Se trata de 4 mujeres y 1 hombre , que ya se encuentran fuera de peligro y no requirieron su traslado a los centros de salud.

Según fuentes oficiales, el fuego comenzó en la cocina de un departamento del piso 11, en un tablero eléctrico. Las llamas fueron extinguidas rápidamente y los bomberos realizan la ventilación de la vivienda.

En diálogo con TN , Alberto Crescenti , titular del SAME, contó: “ Los atendidos bajaron del piso 11 . Habrían dos incendios más en la Ciudad de Buenos Aires".

Fuente: TN