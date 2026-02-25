Se incendió un depósito de telas en Valentín Alsina: trabajaron 120 bomberos para combatir las llamas

NACIONALES

Este martes alrededor de las 19:30 se incendió un depósito de telas en Valentín Alsina ubicado en la intersección de Ruchi y Liniers.

El galpón, que ocupa toda una manzana, obligó a la intervención de 120 bomberos y al despliegue de 18 dotaciones para combatir las llamas. El fuego está controlado.

El jefe de bomberos de Lanús Este, Adrián Arias, le explicó a TN que la primera dotación en camión que acudió al lugar observó gran cantidad de humo y, ante esta situación, activaron el protocolo para industria. “Se logró que el fuego quede circunscrito en el lugar. Logramos que no pase a otros galpones, ni al resto de la fábrica, ni a zonas linderas” , aseguró.

Por su parte, contó que en el lugar no había nadie y tuvieron que romper portones para ingresar : “Tenemos a unos 120 bomberos y 18 unidades cisterna que van haciendo viaje de agua y descargan en la pileta”.

La magnitud del incendio y la acumulación de telas generaron un calor extremo. “ Tuvimos cuatro bomberos con baja de presión ; es mucha la temperatura. Es como horno cerrado, pero eso ayudó porque, al estar cerrado entre paredes y loza, se logró contener y no se propagó”, destacó Adrián.

Por el momento, se desconoce qué pudo haber originado el fuego. Además, el lugar se encuentra con peligro de derrumbes en algunas partes.

El incendio obligó a evacuar preventivamente a los vecinos de la zona. “Al principio se autoevacuaron todos los vecinos. También se empezó a evacuar la zona ante la duda de qué nos podíamos encontrar en el lugar”, contó Arias.

El jefe de bomberos también destacó el trabajo del dueño del depósito y advirtió que tal vez requieran un día más de trabajo porque es mucha la cantidad de tela acumulada.

Fuente: TN