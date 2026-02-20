Se incendia un depósito en un parque industrial en Tigre

NACIONALES

Un enorme depósito se incendiaba esta tarde en un predio del Parque Industrial de Benavídez, sobre la ruta 9, en la localidad de Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El incendio, según fuentes de bomberos y vecinales, comenzó alrededor de las 15 y por el momento no se pudo establecer a cuáles de las empresas de la zona pertenece el depósito en llamas.

Varias dotaciones de bomberos, además de los especialistas del parque industrial, trabajaban en el lugar para contener el fuego, cuyo origen será investigado cuando se logre apagar el incendio, añadieron las fuentes.

El sitio donde se produjo el incendio se encuentra a la altura del kilómetro 37, sobre la ruta 9, a la altura de la avenida Presidente Perón al 4700.

Fuente: Clarín