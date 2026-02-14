Se adelantan las tormentas: cuándo y a qué hora llegarían a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y anticipó inestabilidad durante este fin de semana, con probabilidad de tormentas aisladas desde la medianoche del sábado 14 de febrero y condiciones más intensas hacia el domingo.

Tras una mañana fresca, el organismo prevé una tarde mayormente nublada, con muy bajas probabilidades de precipitaciones. Además, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.

La inestabilidad aumentará hacia la medianoche , cuando podrían registrarse tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% .

Las tormentas continuarían durante la madrugada del domingo y ganarían intensidad hacia la mañana . En ese período, el SMN anticipa tormentas fuertes con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70% .

Con el correr de las horas, las condiciones tenderían a mejorar. Para la tarde del domingo se prevén chaparrones aislados , con probabilidades de entre el 10% y el 40% , y una paulatina disminución de la inestabilidad.

Fuente: TN