No es decoración: qué significa poner una herradura en la puerta de casa

Redacción CNM febrero 14, 2026

Colgar una herradura en la puerta de casa no es solo un gesto decorativo ni una costumbre heredada: en la práctica del Feng Shui , este elemento tiene un significado energético concreto y puede influir en la armonía del hogar.

En esta filosofía china, la herradura se considera un símbolo de protección . Su forma semicircular funciona como un contenedor de energía positiva, capaz de atraer y retener el chi beneficioso que entra a la vivienda.

El hierro o el metal, materiales tradicionales de la herradura, representan fuerza y resistencia, ayudando a bloquear energías negativas del exterior. Por eso, colocada en la entrada, la herradura actúa como un filtro energético que protege a quienes viven dentro de la casa.

La orientación de la herradura es clave: debe colocarse con las puntas hacia arriba, formando una “U” . Esta posición simboliza que la buena energía se acumula y no se escapa.

Si se coloca invertida, con las puntas hacia abajo, se interpreta como que la energía positiva se pierde. Por eso, la recomendación es ubicarla sobre la puerta principal o en la pared cercana a la entrada, siempre a la vista y en una posición elevada.

En el Feng Shui, la puerta principal es la llamada “boca del chi”, el punto por donde ingresa la energía al hogar . Todo lo que se coloca en esta zona impacta directamente en la armonía, la prosperidad y la seguridad de quienes viven allí.

Tener una herradura bien colocada refuerza la sensación de protección y estabilidad desde el primer contacto con la casa, ayudando a mantener un clima positivo y equilibrado.

Para cumplir su función, la herradura debe estar en buen estado : sin óxido, roturas ni daños. Una herradura deteriorada puede simbolizar bloqueos o energía estancada. Mantenerla limpia y cuidada asegura que cumpla su papel simbólico y energético dentro del hogar.

Fuente: TN


