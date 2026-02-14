No es decoración: qué significa poner una herradura en la puerta de casa

Colgar una herradura en la puerta de casa no es solo un gesto decorativo ni una costumbre heredada: en la práctica del Feng Shui , este elemento tiene un significado energético concreto y puede influir en la armonía del hogar.

En esta filosofía china, la herradura se considera un símbolo de protección . Su forma semicircular funciona como un contenedor de energía positiva, capaz de atraer y retener el chi beneficioso que entra a la vivienda.

El hierro o el metal, materiales tradicionales de la herradura, representan fuerza y resistencia, ayudando a bloquear energías negativas del exterior. Por eso, colocada en la entrada, la herradura actúa como un filtro energético que protege a quienes viven dentro de la casa.

La orientación de la herradura es clave: debe colocarse con las puntas hacia arriba, formando una “U” . Esta posición simboliza que la buena energía se acumula y no se escapa.

Si se coloca invertida, con las puntas hacia abajo, se interpreta como que la energía positiva se pierde. Por eso, la recomendación es ubicarla sobre la puerta principal o en la pared cercana a la entrada, siempre a la vista y en una posición elevada.

En el Feng Shui, la puerta principal es la llamada “boca del chi”, el punto por donde ingresa la energía al hogar . Todo lo que se coloca en esta zona impacta directamente en la armonía, la prosperidad y la seguridad de quienes viven allí.

Tener una herradura bien colocada refuerza la sensación de protección y estabilidad desde el primer contacto con la casa, ayudando a mantener un clima positivo y equilibrado.

Para cumplir su función, la herradura debe estar en buen estado : sin óxido, roturas ni daños. Una herradura deteriorada puede simbolizar bloqueos o energía estancada. Mantenerla limpia y cuidada asegura que cumpla su papel simbólico y energético dentro del hogar.

Fuente: TN