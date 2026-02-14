Conmoción en Villa Elvira: buscan a un conductor que atropelló, mató y dejó tirada en una zanja a una chica de 18 años

Una joven de 18 años fue hallada muerta este sábado por la mañana en el barrio platense de Villa Elvira , tras haber sido atropellada por una camioneta que se dio a la fuga y la dejó tirada.

La víctima fue identificada como Eugenia Carril, quien era buscada intensamente por su familia desde la noche anterior, cuando no regresó a su casa luego de ir a cursar a la facultad.

El hallazgo se produjo en la zona de 3 y 96, donde vecinos dieron aviso al 911 al observar a una persona tendida en una zanja. Efectivos de la comisaría Octava, junto al Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica, acudieron al lugar, preservaron la escena y comenzaron con las primeras tareas de recolección de pruebas. Se conoció que el cuerpo presenta golpes.

Con el correr de las horas se confirmó la identidad de la víctima. De acuerdo con la información recabada por la agencia de noticias NA , la joven había descendido de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96, y se dirigía hacia su domicilio, ubicado en 1 y 96, cuando se perdió todo contacto con sus allegados. Era un camino de seis cuadras.

"En la imagen que aportó el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y una maniobra imprudente terminó en el embiste seguido de muerte de la víctima”, sostuvo una fuente judicial citada por la agencia.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 en turno de La Plata. En paralelo, familiares de la joven se acercaron al lugar del hallazgo y siguieron de cerca el operativo, luego de haber impulsado una intensa búsqueda y pedido difusión en redes sociales ante su desaparición.

Fuente: Clarín