San Isidro: denuncian que un hombre se robó más de 300 gatos domésticos y los tiró en un baldío de la zona

NACIONALES

Un episodio insólito se repite desde hace tiempo en San Isidro . Más de 300 gatos fueron denunciados como desaparecidos . Ante la desesperación, los vecinos revisaron las cámaras de seguridad y dieron con el responsable.

Robar felinos y arrojarlos en un terreno baldío: ese es el modus operandi del presunto responsable. "Mientras todos dormimos, él anda haciendo fechorías, delincuente que se mete en propiedades privadas, roba gatos y objetos, amenaza, hostiga, es violento, golpea, y la Policía no hace nada”, escribió una vecina en las redes.

Por su parte, diversos proteccionistas de animales se unieron al reclamo de los vecinos: "Nunca jamás en zona norte desaparecieron tantos gatos" , aseguró una de las voluntarias en un posteo que no tardó en hacerse viral.

Las imágenes difundidas son espeluznantes. En ellas puede verse cómo el hombre ingresa a diferentes propiedades, se lleva los animales y hasta los lanza por el aire . El material ya fue adjuntado como prueba en la Justicia.

Lo curioso es que los gatos sustraídos tenían un hogar y pertenecían a domicilios ubicados entre Martínez, Acassuso y Béccar. El responsable está acusado no sólo de robo, sino también de abandonar a los animales en un terreno baldío ubicado en Juan B. Justo al 600.

“Se metió en varias viviendas, usurpó propiedades, robó, amenazó , me pegó, me siguió hasta mi casa y se quiso meter. Hemos peleado en varias oportunidades porque yo le saqué varios gatos que se estaba llevando”, dijo la proteccionista en diálogo con TN .

Según los denunciantes, el acusado tendría 42 años y residiría en La Matanza. ﻿La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial San Isidro y del Juzgado de Garantías N°1 del mismo distrito.

Hasta el momento, se desconocen las razones que habrían llevado a este hombre a cometer tales delitos. La fiscalía ya recibió 30 denuncias formales por el caso.

Mientras los vecinos reclaman medidas urgentes para frenar los hechos, los proteccionistas coleccionan denuncias y llaman a los familiares de estas mascotas a reconocerlos . Varios de los animales fueron encontrados en un terreno abandonado en Béccar. "Si perdiste un gato, fijate si no es uno de estos", concluye el posteo que da vueltas por diferentes grupos en las redes.

Fuente: Clarín