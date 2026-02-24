Salvaje agresión a un ciclista olímpico que entrenaba en la ruta: “Casi me tiran abajo del camión”

Un camionero y su acompañante agredieron a golpes a un ciclista olímpico que entrenaba en la ruta, a la altura de Colón, Entre Ríos. "Casi me tiran abajo de una rueda de camión" , dijo Catriel Soto , con participación en los JJ.OO. de Londres 2012 y Río 2016.

El episodio, registrado por cámaras de seguridad y luego viralizado en redes, ocurrió cuando el ciclista, de 38 años, pedaleaba sobre la Ruta 135 y un vehículo de gran porte se lanzó para sobrepasarlo.

La maniobra inició una discusión entre el deportista y el conductor, que desembocó pocos kilómetros en una violenta pelea y una agresión al deportista, que ya denunció el episodio ante la Justicia.

"Cuando el camión me iba a adelantar, prácticamente no respetó ese metro y medio de distancia que hay que darle a cualquier ciclista o motociclista. Continuó su trayectoria y yo me detuve para decirle si se habían dado cuenta de la maniobra que habían hecho, porque casi me aplastan", indicó Soto.

El encuentro cara a cara se concretó a pocos kilómetros de donde ocurrió el sobrepaso, cuando el camión se detuvo para hacer una descarga.

"Los vi muy fuera de sí todo el tiempo. La mujer fue quien más me agredió y me provocaba para que le pegara, algo que no iba a hacer porque no es mi forma de ser", añadió el ciclista.

El competidor en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 y medalla de plata en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 indicó además que el conductor del camión pudo haber causado un grave accidente. “Por esa maniobra casi termino debajo de la rueda del vehículo”, sostuvo en declaraciones a medios nacionales.

Sobre cómo llegó a darse el cara a cara, explicó: “Ellos tenían que detenerse para descargar mercadería en un autoservicio . Me acerqué para trasladarles mi inquietud y preguntarles si eran conscientes de lo que había pasado. Ahí empezaron los insultos y las agresiones".

El ciclista explicó además que los agresores se justificaron al asegurar que él "molestaba" en la ruta y que no tenía derecho a circular por ese lugar.

Soto recordó que la legislación de tránsito establece que la bicicleta es un vehículo y, por lo tanto, tiene el mismo derecho a transitar que cualquier otro.

“Para la ley, la bicicleta es un vehículo más. No se trata de que, por ver a una persona que va más despacio, la vayan a pasar por encima. Lo que necesitamos es más respeto y educación vial”, expresó.

En las imágenes de la pelea, se observa cómo, con la bicicleta del atleta en el piso, los hombres lo acorralan en un lugar que parece ser el estacionamiento de un descanso en la ruta y lo golpean.

Los agresores, trascendió luego, llevaban mercadería para descargar en una empresa de autoservicio. A ese lugar pertenecían las cámaras que grabaron la pelea. El camionero y su acompañante habrían sido sancionados por la firma, según reveló el propio ciclista en un video que subió a sus redes.

Por la misma vía profundizó sus quejas. "Para todos los conductores, aclararles y para que ENTIENDAN que la bicicleta para la Ley de Tránsito 24.449 está contemplada como un vehículo más, esto quiere decir que somos conductores y formamos parte del tráfico. SE ENTIENDE? Los lugares donde tenemos prohibido circular es en autopistas y autovias. LO DICE LA LEY, no lo dice Catriel Soto por capricho", escribió en su cuenta de Facebook.

