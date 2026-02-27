Romero y laurel: para qué sirve combinarlos y qué beneficios tienen

El romero y el laurel son dos de las hierbas más comunes de la cocina. Pero su poder va mucho más allá de su sabor: cuando se usan juntos, pueden tener distintos beneficios.

Ya sea en infusiones, en preparaciones caseras o incluso para aromatizar ambientes, la dupla de estos dos ingredientes se convirtió en un aliado natural para quienes buscan sumar salud y sabor en la vida cotidiana.

En principio, el romero se destaca por su aroma intenso y sus propiedades estimulantes . Es conocido por ser un estimulante natural , ayudar a la concentración y favorecer la circulación. Además, tiene un leve efecto antiinflamatorio y su fragancia suele asociarse con energía y claridad mental.

Por otro lado, el laurel es más suave y famoso por su efecto digestivo . Se lo usa tradicionalmente para aliviar molestias estomacales, reducir gases y aportar un toque relajante. También se le atribuye una acción antimicrobiana leve.

Juntos, forman una combinación equilibrada que puede:

Una de las formas más simples y efectivas es preparar un té casero:

Se deja reposar entre 5 y 10 minutos, se cuela y se bebe tibio. No se recomienda exceder el consumo diario y siempre es importante consultar con un médico en caso de embarazo o condiciones de salud preexistentes.

El laurel aporta profundidad y el romero suma un toque aromático más marcado, logrando platos con más sabor y aroma.

Por último, muchas personas también los usan en sahumerios naturales o en bolsitas aromáticas para perfumar ambientes. Su fragancia herbal e intensa ayuda a crear un clima cálido y relajante en cualquier rincón de la casa.

Aunque se trata de hierbas naturales, es clave no abusar de su consumo y consultar siempre con un profesional de la salud ante dudas o condiciones especiales.

Fuente: TN