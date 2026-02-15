Rociar vinagre en los espejos: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Las superficies del hogar, en especial los espejos del baño, el dormitorio o el placard, están en contacto constante con vapor, humedad, polvo y pequeñas salpicaduras. Con el tiempo, pueden acumular marcas, manchas opacas y restos invisibles que afectan su brillo y limpieza.

En este marco, especialistas en limpieza ecológica y mantenimiento del hogar señalaron un truco casero simple, económico y muy difundido: rociar vinagre blanco en los espejos para limpiarlos, desinfectarlos y devolverles su transparencia original.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades limpiadoras y antibacterianas ampliamente estudiadas. Investigaciones publicadas en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research demostraron que el ácido acético puede reducir bacterias comunes presentes en superficies de uso cotidiano.

Además, el vinagre ayuda a disolver restos de cal, marcas de agua y huellas que se adhieren al vidrio con el uso diario. Desde el punto de vista práctico, especialistas en limpieza natural explican que:

De esta manera, se convierte en una opción accesible para mantener los espejos limpios y brillantes sin dañarlos.

Este procedimiento se puede repetir una o dos veces por semana, especialmente en baños o ambientes con mucha humedad.

Gracias a estas propiedades, el vinagre blanco es cada vez más recomendado para la limpieza rápida de espejos y superficies de vidrio que se usan a diario y suelen pasar desapercibidas. Mantenerlos limpios no solo mejora la estética del hogar, sino que también ayuda a conservar una higiene adecuada en espacios clave.

Fuente: TN