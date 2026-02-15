La emotiva despedida a la joven que fue encontrada muerta en una zanja en La Plata: “Era un ángel”

En medio de la conmoción, amigos y allegados despidieron con dolor a Eugenia Carril, la joven de 18 años que fue encontrada muerta en una zanja en La Plata.

“Hermosa Euge, dale consuelo a la familia que está destrozada . Justicia por favor”, escribió una familiar en un posteo de Facebook. En ese sentido, agregó: “ Era una chica de bien, que salía de la facultad . La atropellaron y la dejaron tirada”.

“Era un ángel , ahora está con Dios. Hay que tener una mente y un corazón muy maldito para atropellar y darse a la fuga”, sumó María, una conocida de la familia.

“Tenía toda una vida por delante . Del cielo dale fuerzas a toda tu familia, pequeño angel”, expresó otra mujer. En la misma publicación, una joven manifestó: “Justicia. Que se pudra en la carcel el hdp que la atropelló y dejó abandonada”.

En otro posteo, una mujer lamentó: “Pobrecita. Volvía de estudiar... Me parte el corazón mi vida cuántos proyectos habrá tenido”.

Luis, parte de la familia, compartió una imagen de la joven con la leyenda: “Justicia por Eugenia Carril. Te amo”.

El viernes por la noche, Eugenia Carril volvía de la facultad cuando fue atropellada en la zona de 3 y 96, en Villa Elvira . Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la joven bajó del colectivo de la línea Este, ramal 14, y caminó por la calle 96.

Un minuto después, una Chevrolet Meriva apareció en la misma secuencia y, tras una maniobra brusca, embistió a la joven.

El conductor no se detuvo a asistirla y escapó del lugar, dejando a Eugenia tirada en una zanja al costado de la calle. Vecinos alertaron a la policía, que llegó al lugar y confirmó la muerte de la joven.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al conductor y reconstruir la secuencia del hecho. La camioneta utilizada en el choque fue encontrada estacionada en la zona de 5 y 57, con un fuerte impacto en el parabrisas del lado del conductor. El vehículo será sometido a peritajes clave para la causa.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Padován , titular de la UFI N° 12 de La Plata, quien ordenó la recopilación de testimonios y pruebas para determinar la mecánica del accidente y la responsabilidad del acusado.

Este domingo, se entregó a la policía el conductor de la camioneta después de estar casi dos días prófugo. El hombre, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres , tiene 41 años, es peruano y la fiscalía había pedido la intervención de Migraciones, ya que sospechaban que podría fugarse a su país. Quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Fuente: TN