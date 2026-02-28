Rescataron a una nena de ocho años que era explotada sexualmente por su madre: detuvieron a la mujer y un hombre

NACIONALES

El rápido accionar de la Policía y de la Justicia concretó la detención de una mujer acusada de la explotación sexual de su hija de ocho años, de quien le enviaba fotos a un hombre que también quedó preso.

La investigación comenzó el pasado 20 de febrero cuando un hombre denunció que su hija menor de edad había sido contactada por un hombre mediante la red social Tik Tok y quien, luego de generar un vínculo de confianza, continuó conversando.

Fue entonces cuando el sospechoso le envió a la niña archivos vinculados a explotación sexual infantil, y le dijo de poder encontrarse. En una de esas charles le mencionó a otra nena, a quien la identificó como su “noviecita”.

Detectives de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad iniciaron una investigación por orden del fiscal Daniel Ichazo, a cargo de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen Contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui.

En apenas tres días, los investigadores analizaron los perfiles y cuentas en redes sociales que derivó a la identificación del hombre que se había contactado con la menor. Se estableció que era oriundo del barrio de San Nicolás.

Con la información que tenían, se ordenó la detención que se concretó en plena calle, en la esquina de las calles Montevideo y Juan Domingo Perón. El sospechoso fue atrapado cuando salía de su casa.

En el celular secuestrado se halló gran cantidad de material de explotación sexual infantil, y se detectaron conversaciones directas entre el hombre y la madre de la menor de ocho años.

En los chats había intercambio de imágenes de la menor por parte de su madre. También encontraron transferencias de dinero, por lo que los investigadores confirmaron que existía una relación sostenida entre ambas partes.

Del análisis del material surgieron además indicios de que el contenido generado era utilizado por el detenido como herramienta para captar a otras niñas a través de redes sociales.

Al conocerse que una nena de ocho años estaba en situación de vulnerabilidad, se activaron de manera urgente distintos mecanismos de cooperación con plataformas digitales que permitieron obtener la geolocalización de la menor, quien fue puesta a resguardo dos días después del comienzo de la causa, el 22 de febrero.

La niña estaba en la casa junto con su padre, por lo que se garantizó su protección y asistencia integral, indicaron fuentes policiales.

El procedimiento fue encabezado por personal especializado del Gabinete Psicológico de la Dirección de Análisis de Conducta Criminal y Victimología, quienes asistieron a la niña rápidamente y le brindaron contención.

Por orden del fiscal Ichazo se allanó de manera urgente la casa de la madre, en González Catán, donde fue detenida. Allí se secuestraron seis teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa.

Fuente: Clarín