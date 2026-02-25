Regar las plantas con el agua de las papas: para qué sirve y qué cuidado se debe tomar al hervirlas

Mantener el jardín en un excelente estado puede ser un gran desafío si no se tiene tantos conocimientos en la materia. Algunos trucos caseros pueden ser clave, como el de utilizar el agua de las papas para la tierra de la huerta o macetas.

Regar las plantas con esto puede servir para darle múltiples nutrientes que provienen del tubérculo más consumido del mundo. Lo único a tener en cuenta es que hay que tener cuidado con un detalle al hervirlas .

Los trucos naturales para el cuidado del jardín son una tendencia que va en ascenso. Esta moda intenta reutilizar un montón de elementos que tienen su uso común en otras instancias, como la cocina, para aprovechar los nutrientes y cuidar las plantas.

Esto es esencial no solo para la salud de las plantas, sino también para el medioambiente , ya que, al reutilizar diferentes elementos como las cáscaras de huevo, las papas o el café, se evitan los productos químicos y se cuida al planeta a la vez, disminuyendo los desechos.

En este caso, el agua de las papas hervidas puede ser sumamente funcional para reutilizar en el jardín, ya que contiene diferentes propiedades como el potasio, fósforo y magnesio , que son fundamentales para el desarrollo y crecimiento de las plantas.

Estas propiedades, convierten al agua de papas en un abono natural para el jardín. Sobre todo, la presencia de potasio, que estimula la floración y fortalece los tallos, y está muy presente en el tubérculo, que, al hervirse, descompone estos nutrientes en el agua.

Aplicarlo es sumamente sencillo, ya que lo único que hay que hacer es hervir las papas -cosa que hacemos en múltiples recetas en la cocina- y dejar enfriar el agua posteriormente. El detalle a tener en cuenta es no añadir sal durante la cocción, ya que el sodio puede dañar las raíces.

Luego de enfriar, el agua ya se puede echar sobre las plantas. El consejo es realizar este proceso una o dos veces por semana , sobre todo sobre las especies que necesitan nutrientes extra. Esto estimulará el color y la vitalidad de las hojas

Pero si no tenes un jardín o plantas en tu casa, e igual querés aprovechar el agua de papas que sobro después de hacer alguna receta, hay múltiples formas de hacerlo, desde la limpieza de artículos de cocina hasta el cuidado del cabello.

Como ejemplo, los productos de plata o cristal que tenemos en casa se pueden limpiar efectivamente con el agua de papas. Lo único que hace falta es humedecer un paño en este líquido, pasarlo suevamente en los objetos y luego enjuagarlo con agua fría para que queden impecables.

También puede ser clave para la limpieza del cabello o las manos. Se aplica sobre el pelo y el cuero cabelludo durante dos minutos antes de lavarlo. Con las manos ocurre similar, se colocan las manos dentro del agua de papas unos minutos, lo que puede suavizar la piel si está muy áspera.

Otro uso, que muchos le damos sin darnos cuenta es para ayudar a destapar el desagüe . El agua de papas contiene nutrientes que actúan para disolver la grasa y otras partículas que pueden taparlo. Si se echa el agua caliente por el lavado, esto será de gran ayuda para evitar problemas a futuro.

Por último, el agua de papas se puede utilizar para preparar pan casero . En lugar de usar agua común, se puede reemplazar por este líquido. El almidón presente en el tubérculo será de gran ayuda para la masa, dándole una textura y sabor diferente.

