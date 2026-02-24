Quién era la joven que fue asesinada a puñaladas y degollada en Ezeiza

NACIONALES

Malena Maidana fue víctima de un brutal femicidio ocurrido este domingo a la noche en el barrio La Unión, partido de Ezeiza . La joven caminaba por la calle, cerca de las 21, cuando un hombre la asesinó a puñaladas por la espalda y la degolló .

Tenía 26 años , era estudiante de veterinaria y mamá de un nene de 3 . Además, en su día a día, se dedicaba a la venta de lencería con un emprendimiento propio que operaba a través de una página online y redes sociales.

Según publicó la joven en su perfil de LinkedIn, también realizaba voluntariado en un merendero de Ezeiza, donde le dan de comer a 30 chicos . Era muy querida en la comunidad del barrio, y todas las personas que la conocieron la recuerdan con cariño. “Irradiaba amor” , aseguran.

Vecinos, amigos y familiares le darán el último adiós este martes en un acto fúnebre . Por la tarde, a las 19:30 , relizarán una marcha del silencio . " Traé tu vela , tu cartel o simplemente tu presencia respetuosa. No podemos permitir que el miedo se instale en nuestras calles“, escribieron en el anuncio.

El recorrido, que encabeza un reclamo urgente de justicia y seguridad, comenzará en la Plaza Manuel Belgrano , concluyendo en la esquina de Firpo y Ruta 205. En el trayecto, caminarán por el lugar en donde fue encontrado su cuerpo.

Los vecinos del municipio, atravesados por el miedo y la conmoción del brutal episodio, exigen que se tomen medidas para aumentar las medidas de seguridad en la zona. En el pedido, solicitan que se incremente la presencia de patrulleros y cámaras de monitoreo.

La joven había salido a caminar este domingo por la noche en el barrio La Unión, en Ezeiza, cuando fue abordada por un hombre que la atacó a puñaladas .

A raíz de los gritos, los vecinos llamaron al 911, y cuando el personal policial arribó a la calle Manuel Andrada al 100 , encontraron su cuerpo tendido boca abajo en el piso . Presentaba múltiples heridas de arma blanca, en la espalda, nuca y un corte profundo en el cuello, que le provocó la muerte .

De inmediato, mientras la escena era preservada para realizar las pericias correspondientes, los investigadores ordenaron el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

De esa forma, encontraron dos videos clave: uno de ellos mostraba a la víctima segundos antes de ser atacada. En el otro se captó los gritos desesperados de la joven cuando era apuñalada por el agresor. En esas imágenes, además, se ubicó a un hombre que vivía en el barrio, corriendo cerca de la escena del crimen.

En la madrugada del lunes se ordenó un allanamiento en una casa de Juan Bautista Alberdi al 100, a pocas cuadras del lugar del crimen. Allí detuvieron a Nahuel Lau de Hoz , de 22 años, el presunto autor del homicidio.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron la ropa que el sospechoso habría utilizado durante el ataque, incluyendo un par de zapatillas con manchas de sangre , y varios cuchillos, siendo uno de ellos el posible arma homicida .

Fuente: TN