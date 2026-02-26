Qué significa escuchar grillos por la noche y por qué es una buena señal

Escuchar el canto de los grillos durante la noche es habitual, sobre todo en verano. Aunque para algunas personas pueda resultar molesto, su presencia cerca de la casa tiene un significado simbólico positivo , especialmente dentro del Feng Shui .

En la tradición china, el grillo ocupa un lugar destacado no solo por su sonido característico, sino también porque se lo asocia con la buena suerte, la protección y los buenos augurios .

Dentro del Feng Shui , disciplina tradicional originaria de China, el grillo es considerado un símbolo de armonía y equilibrio energético . Según esta creencia milenaria, escuchar su canto durante la noche indicaría que el hogar mantiene una energía estable y que se trata de un espacio protegido.

De acuerdo con esta tradición, el grillo se asocia con:

La interpretación sostiene que estos insectos actúan como una especie de guardianes simbólicos, ya que su presencia estaría vinculada a entornos donde la energía fluye de manera positiva.

El Feng Shui plantea que los grillos suelen instalarse en lugares donde el ambiente es favorable. Por eso, si su canto se escucha con frecuencia por la noche, se interpreta como un indicio de que el espacio está libre de energías negativas.

En la cultura popular china, incluso, era común criar grillos en pequeñas jaulas dentro de las casas . El sonido nocturno no solo se valoraba por su musicalidad, sino también como un símbolo de protección y continuidad de la buena fortuna.

Si querés aprovechar al máximo la energía que, según el Feng Shui, traen los grillos, es importante mantener la casa ordenada , limpia y con buena ventilación .

Así, no solo vas a favorecer la llegada de estos pequeños visitantes, sino que también vas a contribuir a que la energía fluya de manera armoniosa .

Fuente: TN