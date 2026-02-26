Detuvieron al padre de los líderes de “La banda del millón” por un robo en una casa de Martínez

NACIONALES

La Policía detuvo a Hugo David Castillo, de 47 años, padre de Hugo Isaías y Elían Castillo San Martín, los líderes de “La banda del millón” . Investigan si colaboró con sus hijos en distintos hechos delictivos.

La organización está acusada de cometer decenas de robos en la zona norte del conurbano, incluido el resonante asalto a la “abuela influencer”.

La investigación arrancó tras el robo del 29 de noviembre en una casa de la calle Entre Ríos al 1700, en Martínez. Los delincuentes forzaron la puerta de entrada y se llevaron dólares y pesos de una caja fuerte. Los efectivos de la DDI San Isidro analizaron las cámaras de seguridad y detectaron un Ford Focus gris sin patente visible, que luego apareció estacionado en la villa La Cava.

A través de las ventanillas, los policías identificaron la matrícula AC-535-EG, que coincidía con las imágenes de los videos. La Justicia cruzó los datos del auto y sus posibles vínculos con una banda que venía asaltando casas en la región. Así, confirmaron que uno de los sospechosos, Castillo San Martín, de 20 años, cumple condena en una unidad carcelaria.

Con la pista firme, los investigadores montaron un operativo encubierto cerca del Focus y lograron arrestar a Hugo David Castillo, padre de Hugo Isaías y Elían Castillo San Martín, actualmente presos en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un celular, un destornillador tipo palanca, un par de medias usadas como guantes y unos binoculares.

Los antecedentes de Castillo son extensos: robo calificado, lesiones leves, daño, encubrimiento y resistencia a la autoridad entre 2011 y 2020. Además, junto a su esposa, Verónica Alejandra San Martín Marín (de nacionalidad chilena), ayudó a ocultar a su hijo Hugo Isaías cuando se fugó tras el homicidio del empresario Jorge de Marco.

En ese momento, la pareja se encargó de esconder al prófugo y a su novia en una casa de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, y de coordinar su traslado a Chile.

El fiscal Patricio Ferrari ordenó un allanamiento de urgencia en la casa de la calle Arregui 3360, pero no encontraron elementos relevantes. Según la investigación, los padres ya habían colaborado en el encubrimiento de sus hijos en varias causas del Fuero Juvenil, incluyendo un crimen y otros robos bajo la modalidad de efracción y escalamiento.

Uno de los cabecillas de la banda, incluso, daba órdenes desde la cárcel para atacar al menos 167 casas en la zona norte, planificando nuevos golpes desde su celda.

La reciente caída de Hugo David Castillo representa un avance en la investigación de una organización que sembró el miedo en todo San Isidro y alrededores, y expone el entramado familiar detrás de los delitos.

Fuente: TN