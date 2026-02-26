Video: así cayó el acusado de ser el creador de “La banda del millón”

NACIONALES

Hugo David Castillo (47) fue detenido este miércoles en cercanías del barrio La Cava , acusado de participar en un robo agravado cometido en Martínez y de haber cumplido un rol central en la estructura de “La banda del millón” , una organización criminal que operó en la Zona Norte del conurbano bonaerense y que aparece vinculada a dos homicidios.

La causa es investigada por la fiscalía de San Isidro y apunta a la planificación de delitos desde la cárcel , con apoyo externo.

La investigación se inició por un robo ocurrido en la madrugada del 29 de noviembre de 2025 en una casa de la calle Entre Ríos al 1700, en Martínez . Un llamado al 911 alertó sobre el hecho. Cuando la policía llegó, constató puertas forzadas y una caja fuerte violentada en el vestidor, aprovechando la ausencia de los propietarios. Del lugar se llevaron dólares y pesos.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar un Ford Focus gris sin patente, utilizado para llegar al domicilio y escapar tras el escruche. El seguimiento del vehículo condujo al barrio La Cava, señalado por los investigadores como uno de los centros operativos de la organización. Allí se montó un operativo de vigilancia encubierta que, con el paso de los días, permitió confirmar la presunta vinculación del auto con “La banda del millón”.

Este miércoles, los detectives observaron a Hugo David Castillo abriendo el Ford Focus. Fue interceptado de inmediato por personal de la DDI. Intentó resistirse, pero fue reducido y detenido. En el interior del vehículo se secuestraron binoculares, un par de medias utilizadas como guantes y una palanca, elementos considerados compatibles con la modalidad delictiva.

Para los investigadores, Hugo David Castillo no era un eslabón menor . Es padre de Hugo Isaías Castillo San Martín (21) y Elián Castillo San Martín (22), identificados como dos de los líderes de la organización. Ambos se encuentran detenidos en cárceles bonaerenses y están acusados de los homicidios de Jorge Ernesto de Marco (65) y María Susana Rodríguez Iturriaga (81).

Según fuentes de la investigación, Castillo padre tiene antecedentes por robos calificados, lesiones leves, encubrimiento, daños y resistencia a la autoridad, y registró períodos de detención efectiva entre 2011 y 2020. Ese recorrido previo es uno de los puntos que refuerza la hipótesis del fiscal sobre su conocimiento del circuito criminal y su capacidad logística.

Los investigadores sostienen que cumplió un rol fundamental en la creación y sostenimiento de la organización. En ese marco, se determinó que junto a su esposa, Verónica Alejandra San Martín, de nacionalidad chilena, ocultó a uno de sus hijos cuando estuvo prófugo tras el crimen de Jorge Ernesto de Marco. Primero lo escondieron en una casa de la localidad de Tortuguitas, y luego lo asistieron para intentar salir del país rumbo a Chile. Por tratarse de familiares directos, la ley argentina no permite imputar el delito de encubrimiento por esa conducta.

La causa también puso el foco en cómo se organizaban los golpes desde la cárcel. De acuerdo con el expediente, Hugo Isaías Castillo San Martín y Elián Castillo San Martín continuaron participando activamente de robos aun estando detenidos, mediante teléfonos celulares . En varios procedimientos, la Policía secuestró dispositivos que resultaron clave para reconstruir el modus operandi.

En uno de esos teléfonos, atribuido a Hugo Isaías Castillo San Martín, los investigadores encontraron imágenes de 167 frentes de casas de la Zona Norte , ya marcadas para futuros robos. El material incluía fotos y referencias que evidenciaban tareas de inteligencia previa: direcciones, características de las casas y posibles rutinas de sus ocupantes.

Según la investigación, la banda combinaba planificación remota y ejecución en territorio. La inteligencia se realizaba en buena medida desde la cárcel, mientras que en la calle actuaban integrantes jóvenes y menores de edad que simulaban ser repartidores para relevar horarios, movimientos y hábitos de las víctimas.

El avance del expediente volvió a poner en discusión el uso de celulares en los penales. La fiscalía insiste en que el acceso a dispositivos con internet fue determinante para que la banda planificara delitos violentos en tiempo real, incluso mientras se cometían los robos.

En ese contexto, se reiteró el pedido de prohibición absoluta del uso de teléfonos para los detenidos vinculados a la organización, al considerar probado que la estructura criminal seguía operando pese a las detenciones.

Con Hugo David Castillo detenido por el robo en Martínez, la Justicia busca profundizar las responsabilidades dentro de la organización y avanzar sobre la logística externa que permitió su funcionamiento. No se descartan nuevas imputaciones ni más detenciones a medida que se analicen los dispositivos secuestrados y los registros de comunicaciones.

