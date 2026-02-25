Qué reveló la autopsia al bebé que encontraron muerto dentro de un balde de agua en Neuquén

NACIONALES

Luego del hecho que horrorizó al barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén, donde un bebé de un año y medio fue encontrado muerto dentro de un balde de agua , los investigadores revelaron el resultado de la autopsia realizada.

La madre se había presentado en la comisaría con el nene en brazos, pidiendo ayuda porque, según relató, lo había encontrado con la cara semi sumergida dentro de un balde con agua de su propia casa.

De acuerdo a lo que informó ADN Sur , la autopsia reveló que la causa de muerte del bebé fue “asfixia por sumersión” .

Inmediatamente luego de que se conociera el resultado, la fiscal a cargo de la causa, Lucrecia Sola , dispuso la detención de la madre del chico y será imputada por homicidio culposo .

A su vez, fue liberada otra persona que estaba siendo demorada e investigada por la muerte del nene de un año y medio.

Anteriormente, Sola había ordenado varios allanamientos en la casa familiar y comenzó a recopilar información de otros organismos del Estado para tratar de reconstruir lo que pasó.

Al trágico episodio se sumó el desgarrador testimonio de la tía del bebé, quien habló en diálogo con radio La Red, donde apuntó contra su hermana: “Hace como una semana venía drogándose , el nene estaba solo”.

La mujer ya había advertido a las autoridades de la situación de riesgo que involucraba al nene. “Yo llamé al 102, fui al destacamento a pedir un patrullero porque el nene estaba solo . Me tenía que ir a trabajar”, contó.

Según relató, a ese pedido de ayuda le respondieron que tenía que llamar de lunes a viernes de 8 a 15: “Les dije que tenía un menor en peligro y nadie vino ”. Finalmente, la mujer agregó que fue su propia hija de apenas 11 años quien encontró al bebé en el balde de agua.

“Era una de las pocas veces que ella (la mamá del bebé) dejaba el portón sin candado. Cuando se drogaba, ponía un candado para que no fuéramos a sacar al nene ”, concluyó.

Fuente: TN