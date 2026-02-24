PRIMERO EN CNM: Incautaron un camión y un UTV en Madariaga y hay un prófugo por maniobras en peligrosas en Gesell

Las imágenes de video del Enduro del Verano rápidamente llevaron a la individualización de un camión y de un UTV que son de Madariaga. En la secuencia se ve como el UTV baja en el sector denominada "La Olla" de Gesell mientras el camión estaba en movimiento.





Valiéndose del video se inició una investigación de oficio que aún continúa por maniobras peligrosas y ya tiene varios involucrados. Hace horas la Sub DDI de Villa Gesell incautó el camión Mercedes Benz que fue utilizado para circular de manera indebida en ese sector.





El procedimiento se llevó adelante en plena madrugada luego de tareas encubiertas que comenzaron el lunes. Al ver salir el rodado de un playón frenaron su marcha en la Estación de Servicio Axion de Ruta 74 y 56.





Horas mas tarde se hizo entrega del UTV de manera voluntaria para evitar un eventual allanamiento.





El chofer y un acompañante, de 41 y 23 años, debieron entregar sus cédulas de conducir y el rodado. También toda la documentación del mismo.





De acuerdo a la investigación, los involucrados ingresaron por la localidad de Cariló hacia Pinamar, para luego desplazarse por la costa hasta llegar al sector donde se registraron las maniobras temerarias. Todo este recorrido se habría realizado esquivando controles de tránsito.





Hy un tercer involucrado se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la Justicia. Este último, además de estar vinculado a esta investigación, registra un pedido de captura vigente en el marco de una condena por robo agravado ocurrido en la ciudad de Chascomús.





Los vehículos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía en turno, a cargo del Dr. Juan Pablo Calderón, mientras continúa la investigación judicial.



