Por un accidente en el tren Roca, los pasajeros fueron evacuados y el servicio está interrumpido

NACIONALES

Por un accidente en cercanías de la estación de Glew , el tren Roca ramal Alejandro Korn se encuentra interrumpido entre Plaza Constitución y Burzaco.

Tras el incidente, los pasajeros tuvieron que bajar de la formación y caminar por las vías.

Trenes Argentinos informó que el corte se produjo por el atropellamiento de una persona a metros del paso a nivel.

Por otro lado, el servicio de Bosques-Guitérrez también se encuentra interrumpupido “hasta nuevo aviso” por problemas técnicos.

El gremio ferroviario La Fraternidad advitrió que evalúa convocar a un paro general de trenes para este jueves, en caso de no recibir una mejora salarial que sea sustancial.

El malestar sindical se produjo tras la última reunión paritaria, en la que las empresas del sector ofrecieron una r ecompensación de apenas 1% para los salarios de enero , una propuesta que el gremio calificó como “insuficiente” .

Por este motivo, el titular del gremio anunció que podrían convocar a una medida de fuerza. La decisión dependerá de las nuevas ofertas que puedan surgir este lunes , cuando se retomen las conversaciones.

En caso de no avanzar, La Fraternidad anticipó que formalizará la huelga, que se hará el jueves a las 00. Será comunicada a través de un comunicado al finalizar la reunión.

Fuente: TN