Patota de rugbiers atacó a un joven a la salida del boliche y lo tiró en una zanja

NACIONALES

El sábado a la madrugada, un joven de 19 años fue brutalmente agredido en patota a la salida de un boliche en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. De acuerdo a su testimonio, lo atacaron entre 20 personas, todos pertenecientes a un equipo de rugby local.

Según contó la familia de la víctima, el joven no habría tenido cruces previos con los agresores. Sin embargo, cuando salió del local bailable junto a dos amigos, fue abordado con extrema violencia. El hecho se produjo en la previa del torneo Seven de Rugby.

Lo golpearon salvajemente, lo patearon cuando ya estaba tendido en el piso e incluso lo arrojaron a una zanja que estaba al costado de la calle. Algunos testigos que presenciaron la brutal secuencia grabaron la agresión, lo que permitió identificar a los atacantes.

De acuerdo a lo que informó el portal Contexto Tucumán, la feroz golpiza solo fue detenida por un grupo de cinco jóvenes que intervinieron y lograron auxiliar al herido. “Si no fuera por ellos, lo mataban”, expresó la familia.

La víctima sufrió importantes lesiones debido al ataque: cortes profundos en la espalda, ambos hombros dislocados, golpes internos y la cara desfigurada por las trompadas.

El joven fue trasladado a un hospital de la zona, donde permaneció internado durante unas horas mientras intentaban estabilizarlo. Actualmente se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta, pero con un estricto seguimiento médico para evitar posibles complicaciones.

Uno de los amigos de la víctima logró reconocer a dos de los rugbiers, e identificó que presuntamente, formarían parte del club polideportivo Huirapuca, de la ciudad de Concepción. Además, ya habían sido señalados como posibles autores de otros ataques en patota.