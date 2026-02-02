Entraron a la casa de un hombre de 35 años y lo asesinaron mientras estaba en su habitación

NACIONALES

Un grupo de personas entró a la casa de un hombre de 35 años y lo asesinó a tiros mientras estaba en su habitación. Ahora la policía intenta dar con los responsables y el testimonio de la novia de la víctima sería clave para identificarlos.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, todo sucedió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Colombia y Juan José Paso del barrio Avenida, en Santiago del Estero.

Una joven, identificada como Rita Salvatierra, de 27 años, llegó cerca de las 4 a la casa de su pareja, Ricardo Orlando Medina, y se dirigió directamente al baño. Una vez allí dentro escuchó gritos de varios hombres y llegó a establecer que uno decía “entregame todo” . Instantáneamente oyó dos disparos.

La mujer esperó a que los atacantes se fueran, salió y se dirigió a la habitación. Allí, finalmente, encontró a su pareja tirada en el piso, con el torso desnudo, boca abajo y en medio de un charco de sangre.

Rápidamente solicitó una ambulancia, pero para cuando los médicos llegaron el hombre ya estaba muerto. El cuerpo fue examinado por el médico de policía, quien especificó que presentaba dos disparos en el pecho.

En el lugar trabajó el personal de la Comisaría N°47 y luego del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos. La investigación quedó a cargo de los fiscales Álvaro Yagüe y Natalia Saavedra.

Sumado a ellos, los peritos determinaron la existencia de rastros de calzados con sangre, envoltorios con droga y una balanza de precisión que serán analizados. Asimismo, advirtieron daños en una ventana, por donde habrían ingresado a la casa, según informó el medio local Nuevo Diario Web . Por el momento, los investigadores están detrás de dos hipótesis: un robo y un ajuste de cuentas.

Los expertos analizaron los celulares y las redes sociales de la víctima. Hasta el momento se cree que Medina conocía a los atacantes . Sumado a ello, hay dudas en el relato de la mujer sobre el lapso de tiempo que relató en el que habrían ocurrido los hechos y la policía no descarta que ella también conozca a los agresores.

Fuente: TN