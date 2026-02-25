Home Ads
Pocos lo saben: qué significa el número en la etiqueta de las frutas

Redacción CNM febrero 25, 2026

Uno de los hábitos más comunes al consumir frutas es sacarles la etiqueta sin siquiera detenerse a leerla . Aunque para muchos pasa desapercibida, ese adhesivo incluye una serie de números con información esencial sobre el producto y su procedencia.

Esos números corresponden al código PLU (Price Look-Up), un sistema internacional de etiquetado que se usa para identificar frutas y verduras en los comercios. Aunque pueden parecer aleatorios, indican cómo fue producido el alimento y qué tipo de cultivo fue utilizado.

En las etiquetas, la cantidad de dígitos y el número con el que comienza el código permite saber si fue producido de manera convencional , si es orgánico o si fue modificado genéticamente . Además, sirven para diferenciar distintas variedades de una misma fruta o verdura.

Aunque el sistema PLU fue ideado principalmente para facilitar la identificación de los productos en los comercios , conocer el significado de cada combinación puede aportar información útil al consumidor a la hora de elegir una fruta o verdura:

Con esta información, un detalle que muchas veces termina en la basura sin ser leído puede convertirse en un aliado del consumidor para elegir el producto que va a comprar.

Fuente: TN


