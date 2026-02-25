Pocos lo saben: qué significa el número en la etiqueta de las frutas

NACIONALES

Uno de los hábitos más comunes al consumir frutas es sacarles la etiqueta sin siquiera detenerse a leerla . Aunque para muchos pasa desapercibida, ese adhesivo incluye una serie de números con información esencial sobre el producto y su procedencia.

Esos números corresponden al código PLU (Price Look-Up), un sistema internacional de etiquetado que se usa para identificar frutas y verduras en los comercios. Aunque pueden parecer aleatorios, indican cómo fue producido el alimento y qué tipo de cultivo fue utilizado.

En las etiquetas, la cantidad de dígitos y el número con el que comienza el código permite saber si fue producido de manera convencional , si es orgánico o si fue modificado genéticamente . Además, sirven para diferenciar distintas variedades de una misma fruta o verdura.

Aunque el sistema PLU fue ideado principalmente para facilitar la identificación de los productos en los comercios , conocer el significado de cada combinación puede aportar información útil al consumidor a la hora de elegir una fruta o verdura:

Con esta información, un detalle que muchas veces termina en la basura sin ser leído puede convertirse en un aliado del consumidor para elegir el producto que va a comprar.

Fuente: TN