Pocos lo saben: por qué hay que poner papel de cocina abajo de la carne si la dejás en la heladera

En la cocina existen numerosos trucos que marcan la diferencia en tus comidas. Uno de ellos consiste en poner papel de cocina abajo de la carne si la dejás en la heladera .
El papel de cocina previene la contaminación cruzada y mantiene tus alimentos frescos por más tiempo. Las hojas de este producto retienen los jugos que libera la carne cruda que se escurre y puede caer encima de otros alimentos.
El papel de cocina permite absorber estos jugos que pueden contener bacterias como la Salmonella o la E. coli , que son consideradas de riesgo para la salud.
La capacidad de estas hojas para retener jugos hace que no se desparramen los líquidos de la carne cruda y caigan sobre alimentos que suelen consumirse, especialmente crudos, como frutas y verduras .
