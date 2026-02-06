Pocos lo saben: ¿la palta es una fruta o una verdura?

NACIONALES

La palta está presente en ensaladas, tostadas y comidas saladas , y casi nunca aparece en postres. Por eso, mucha gente da por hecho que se trata de una verdura. Sin embargo, la ciencia dice otra cosa y la respuesta suele sorprender.

Desde el punto de vista botánico, la palta es una fruta. Más precisamente, es una baya , ya que se desarrolla a partir de la flor del palto y contiene una semilla en su interior. Ese dato es clave para entender su verdadera clasificación.

Las verduras son distintas partes comestibles de una planta , como hojas (lechuga), tallos (apio) o raíces (zanahoria). La palta, en cambio, crece a partir de la flor y encierra una semilla , lo que automáticamente la ubica dentro del grupo de las frutas.

El hecho de que no sea dulce y se use en preparaciones saladas es lo que genera la confusión, pero el sabor no define la categoría botánica .

La palta es una baya , igual que el tomate o la banana, aunque cueste asociarlas entre sí. En términos científicos, las bayas son frutas carnosas que no tienen un carozo duro y contienen semillas en su interior.

En este caso, la palta tiene una sola semilla grande , pero cumple con todos los requisitos botánicos para entrar en esa categoría.

La cocina clasifica los alimentos de manera distinta a la botánica. En gastronomía, la palta se considera un ingrediente “neutro” , ideal para platos salados por su textura cremosa y su perfil graso.

Por eso es común verla en ensaladas, sándwiches, guacamole o tostadas , y no tanto en postres, aunque en algunos países también se usa en preparaciones dulces.

