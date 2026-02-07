PASÓ EN CNM RADIO: El Secretario de Turismo de Gesell afirmó que “Más gente no significa más consumo ni más dinero”

ZONALES

El secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deportes de Villa Gesell, Emiliano Felice, dialogó con CNM Radio y dejó una radiografía detallada de cómo se desarrolla la temporada 2026. Con la doble mirada de funcionario y empresario hotelero, pidió prudencia al momento de evaluar resultados y aseguró que el debate turístico actual ya no puede limitarse a medir el nivel de ocupación.





Felice explicó que cada tramo del verano tiene dinámicas propias y que el cierre real recién llegará cuando termine febrero. “Siempre digo que no hay que apresurarse a hacer conclusiones anticipadas porque diciembre tiene sus características, la primera y la segunda de enero tienen las suyas y el que termina de definir es febrero, con carnavales y con el inicio de clases que condiciona todo”, señaló.





En ese marco, cuestionó la costumbre de utilizar el porcentaje de plazas ocupadas como vara principal del éxito. “Analizar ocupación no habla del éxito de una temporada. Es un indicador, pero hoy es secundario. Tenemos que empezar a hablar en términos de rentabilidad”, afirmó. Y graficó la situación con crudeza: “Yo puedo estar lleno con una tarifa al costo y me fundo”.





Según el funcionario, el gran problema que enfrenta el sector es la imposibilidad de trasladar a precios los incrementos de servicios e insumos. “La mayoría está absorbiendo costos y cada vez el margen de ganancia se achica más. Entonces se gana algo, pero después hay que mantener el edificio, sostener el personal, vivir el resto del año. Eso es lo que hoy no cierra”, describió.





Al recorrer los centros comerciales o la peatonal, la imagen parece positiva. Hay movimiento, circulación, familias paseando. Sin embargo, puertas adentro el panorama es distinto. “Había miedo de que ni siquiera se viera gente y la verdad es que la afluencia es aceptable. Ahora, cuando hablás con los comerciantes, te dicen que venden menos. Se nota el plato compartido, la gente mira mucho y gasta poco”, detalló.





De acuerdo a los datos que maneja el municipio a partir del diálogo con cámaras y prestadores, solo una porción menor logró mejorar respecto del verano pasado. “Aproximadamente un 20% pudo estar mejor en la comparación interanual. El resto está igual o peor”, apuntó.





También cambió el comportamiento de las estadías. Felice explicó que hoy predominan escapadas cortas que se concentran en fines de semana. “Se está dando mucho la permanencia de tres, cuatro o cinco días. En otras temporadas el promedio era más cercano a una semana. Eso complica porque reduce el consumo entre semana y hace más difícil la programación para hoteleros y gastronómicos”, dijo.





En cuanto al perfil del visitante, el secretario fue categórico: “Gesell nunca dejó de ser familiar”. Si bien la ciudad mantiene históricamente una fuerte identificación con la juventud, sostuvo que ese sello convive con una composición donde las familias son mayoría. “Entre el 70 y el 75% responde a ese segmento”, precisó, al tiempo que reconoció que parte del turismo joven migró hacia otros destinos de la costa en los últimos años.





Felice también fue consultado por el impacto que pudo haber tenido la difusión de la serie sobre el crimen de Fernando Báez Sosa. Admitió que se trata de un tema sensible para la comunidad, pero aclaró que no se registraron efectos visibles en los números. “Es doloroso para todos, pero en la práctica no vimos una merma”, aseguró.





A la hora de poner cifras sobre la mesa, indicó que enero dejó entre 700 y 750 mil arribos. Es un volumen importante, aunque todavía lejos de los veranos récord previos a la pandemia. “Dejó de caer la afluencia, pero no se recupera”, resumió.





Con la mirada puesta hacia adelante, insistió en que la evaluación definitiva requerirá esperar el comportamiento de febrero, mes que además tiene la particularidad de estar atravesado por el calendario escolar. “Después del inicio de clases cambia todo el escenario”, explicó.





Finalmente, dejó una reflexión que atraviesa a todo el sector turístico. “El verano te permite ir sobrellevando el mes. Pero después viene el invierno y va a ser difícil. Por eso necesitamos comprender bien lo que está pasando, unificar criterios y trabajar juntos. En las crisis hay que redoblar esfuerzos”, concluyó.