Se conocieron más detalles del aberrante abuso a un camionero: “Con un cuchillo simulaban cortarle el miembro”

NACIONALES

La investigación por el brutal ataque sexual ocurrido en el norte de Santa Fe continúa sumando elementos que permiten reconstruir, con mayor precisión, el calvario que sufrió un camionero durante la noche del 24 de enero en un camino rural de Villa Ana, departamento General Obligado.





El hombre había llegado a la zona por trabajo, en el marco de la temporada de cosecha. Según pudo relatar más tarde ante la Justicia, conocía a quienes terminarían convirtiéndose en sus agresores. Esa confianza previa fue, en los hechos, la antesala de una emboscada.





De acuerdo con la denuncia, el grupo interceptó el camión a unos 200 metros de la ruta provincial 32. Bajo amenazas, y mientras exhibían un arma blanca, obligaron a la víctima a descender del vehículo. A partir de allí comenzó la pesadilla.





Siempre según el testimonio incorporado al expediente, los atacantes le bajaron la ropa y lo sometieron sexualmente, provocándole lesiones en la zona anal. Pero la violencia no terminó ahí. En medio del abuso, los hombres utilizaban el cuchillo para intimidarlo y, en un acto de extrema crueldad, hacían la mímica de que iban a cortarle el pene.





La escena fue filmada por los propios agresores. Ese material fue posteriormente recuperado por los investigadores y hoy forma parte de la causa como una prueba clave.





La denuncia y las detenciones





A pesar del impacto y del temor, el camionero logró presentarse ante las autoridades el 27 de enero, tres días después del ataque. A partir de ese momento se activó una serie de medidas judiciales que derivaron en allanamientos y arrestos.





Por orden de la jueza penal Natalia Palud, cuatro sospechosos fueron detenidos en primera instancia: Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S. El quinto implicado, señalado como Mariano B., fue capturado días más tarde, el 1 de febrero.





Todos fueron trasladados a audiencia imputativa, donde la Fiscalía avanzó con cargos de abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por la participación de varias personas y por el uso de arma.





La imputación fue formalizada por el fiscal Valentín Herenú. Tras esa etapa, el expediente quedó bajo la órbita de Norberto Ríos, quien tendrá la tarea de profundizar la investigación y sostener la acusación hacia el juicio.





Un caso que conmociona





El nivel de violencia descripto, sumado a la existencia de registros audiovisuales del hecho, generó fuerte conmoción en la región. Los investigadores consideran que las filmaciones permitirán precisar responsabilidades individuales dentro del grupo.





Mientras tanto, la víctima continúa recibiendo asistencia y acompañamiento, en una causa que expone una modalidad de agresión marcada por la humillación, la tortura psicológica y la actuación en grupo.





La frase que quedó grabada en el expediente resume la brutalidad del episodio: lo amenazaban con el cuchillo mientras simulaban mutilarlo, prolongando el terror más allá del abuso físico.





La Justicia ahora deberá determinar las penas que podrían enfrentar los acusados si la responsabilidad penal queda acreditada.