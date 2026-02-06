“Fue una de las primeras carreras nocturnas pensadas para los vecinos”: Madariaga vive esta noche una nueva edición de las 5 Millas Nocturnas

MADARIAGA

General Madariaga volverá a ser escenario este viernes por la noche de uno de los eventos deportivos más emblemáticos de su calendario: las 5 Millas Nocturnas, una competencia que se largará a las 22 horas y que, a pocas horas del inicio, cuenta con los últimos cupos disponibles.





La carrera, que ya es un clásico para atletas locales y regionales, tendrá una vez más como protagonista a la ciudad, con un circuito urbano que combina exigencia deportiva, organización logística y un fuerte acompañamiento de los vecinos.





En diálogo con CNM Radio, Martín Cottini, ex secretario de Deportes del Municipio y uno de los impulsores históricos de la prueba, repasó el origen de la competencia y destacó su carácter inclusivo desde la primera edición.

“Fue una de las primeras carreras nocturnas pensadas para que participaran los vecinos, para que se anotaran y empezaran a entender el concepto de hacer deporte”, expresó Cottini.





Una carrera que marcó un antes y un después





Según explicó, cuando surgió la idea de organizar las 5 Millas Nocturnas, el objetivo no era solamente atraer corredores de alto rendimiento, sino generar una experiencia deportiva distinta, que invitara a la comunidad a apropiarse del evento.





“En otros lugares de la provincia las carreras nocturnas estaban pensadas para atletas muy entrenados. Acá se buscó algo distinto, que el vecino sienta que también podía estar ahí”, recordó.





Con el correr de los años, la competencia fue creciendo en convocatoria y prestigio, sumando corredores de distintas ciudades de la región y manteniendo una fuerte presencia de atletas madariaguenses.





Atletas confirmados y expectativas





Para esta edición, ya hay nombres reconocidos del atletismo zonal confirmados, muchos de ellos habituales participantes de la prueba, lo que eleva el nivel deportivo y refuerza el atractivo del evento.





“Siempre hay atletas que repiten, que vienen todos los años, y eso habla del lugar que se ganó la carrera”, señaló Cottini, quien continúa vinculado a la organización pese a ya no ocupar un cargo público.





Seguridad, cortes y organización





Uno de los puntos centrales de cada edición es la seguridad del circuito, especialmente en calles cuyo ancho puede representar un desafío cuando el pelotón se compacta.





“El ancho de la calle puede poner en peligro a quienes van corriendo, porque se pueden trastabillar uno con otro. Por eso la organización y los controles son fundamentales”, advirtió.





Durante el desarrollo de la carrera habrá cortes y desvíos de tránsito, con presencia de personal municipal, tránsito y voluntarios, para garantizar el normal desarrollo de la competencia y la seguridad tanto de los corredores como de los vecinos.





Las 5 Millas Nocturnas no son solo una carrera: son un evento que combina deporte, ciudad y comunidad, y que sigue consolidándose como uno de los símbolos deportivos de General Madariaga.