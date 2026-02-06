Sufrió una brutal golpiza, le robaron joyas valuadas en $700 mil y descubrió que el agresor era su cuñado

NACIONALES

Un violento episodio tuvo lugar en Santiago del Estero , donde una mujer sufrió una paliza, le robaron sus joyas valuadas en 700 mil pesos y horas después descubrió que el agresor era su cuñado .

Se trata de una mujer de 47 años, oriunda de Termas de Río Hondo, que la noche del 4 de enero, cerca de las 23:30, fue interceptada por un hombre en la esquina de Núñez del Prado y Absalón Rojas, en el barrio San Martín.

Según relató la propia víctima, el agresor la golpeó en el abdomen, la tiró al piso y allí le robó la cartera , donde tenía anillos, cadenas, aros y pulseras.

Tras el ataque, la mujer regresó a su domicilio y efectuó la denuncia el jueves por la mañana. Durante la investigación, pudo identificar que el agresor era nada más y nada menos que el hermano de su pareja .

La causa quedó en manos del fiscal Rafael Zanni , quien ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación, entre ellas la localización del sospechoso .

Los investigadores trabajan ahora para determinar si el acusado actuó solo y a su vez tratar recuperar los elementos robados .

El caso es investigado como robo agravado por violencia , y no se descartan nuevas imputaciones por el vínculo familiar entre la víctima y el agresor.

Fuente: TN