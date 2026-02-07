Pizza gratis en Buenos Aires: dónde la entregan y cuál es el motivo

Este lunes 9 de febrero , el corazón de la Ciudad de Buenos Aires se transformará en una gran cocina a cielo abierto , donde se elaborarán y repartirán 5.000 porciones de pizza con motivo del Día Internacional de la Pizza .

La propuesta celebra uno de los platos más emblemáticos de la cultura gastronómica argentina. Maestros pizzeros cocinarán en vivo frente al público, en un operativo de gran escala que busca reunir a vecinos, turistas y fanáticos de la pizza en pleno centro porteño.

El evento contará con un camión cocina autosustentable de 11 toneladas , equipado especialmente para producir las pizzas durante la jornada. Además, habrá una ruleta de premios que permitirá a los asistentes ganar pizzas enteras gratis .

Más allá del festejo, la actividad tiene un fuerte objetivo solidario . Todo lo recaudado será destinado a los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco (Avellaneda) .

Para colaborar, el público podrá adquirir un bono contribución de $2.000 , que incluye dos porciones de pizza , hasta agotar el stock disponible.

Para la elaboración de las 5.000 porciones , se utilizarán:

Los insumos fueron aportados por empresas del sector, como Molinos Cañuelas y Lácteos Barraza , y la producción estará a cargo de maestros pizzeros que trabajarán a la vista del público .

Además de la venta solidaria, los asistentes podrán participar de sorteos y dinámicas recreativas , pensadas para grandes y chicos. La ruleta de premios permitirá ganar pizzas enteras sin cargo .

En ese punto se instalará el camión de APYCE , de aproximadamente 15 metros de largo , que funcionará como cocina central y atraerá la atención en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Fuente: TN