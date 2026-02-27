Piden 9 años de cárcel para la consejera escolar acusada de hacer una denuncia falsa de abuso sexual

NACIONALES

Este martes empezó el juicio contra Fiorella Damiani, la consejera escolar acusada de haber realizado una denuncia falsa de abuso sexual . La mujer acusó a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra de haberla violado, pero en los videos registrados del encuentro sexual comprobaron que las relaciones fueron consensuadas .

Durante el debate que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Criminal N°1 de Bahía Blanca, el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado Juan Vitalini solicitaron durante los alegatos de cierre que Damiani recibiera una pena de nueve años de cárcel .

El abogado de la consejera escolar, por su parte, solicitó al tribunal que su defendida sea absuelta o que se le aplique el mínimo de la condena , según informó el medio bahiense La Nueva .

Fuentes a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas , indicaron que Damiani había empezado a declarar el miércoles pero el jueves decidió no continuar con su relato debido a que se sentía mal .

La consejera escolar de La Libertad Avanza en Bahía Blanca se encuentra acusada de falso testimonio tras denunciar una falsa violación , que derivó en la detención de Álvarez y Pereyra.

Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2017 , después de que los tres involucrados se encontraran en el bar “Chop-Chop” en Punta Alta con motivo de un festejo de cumpleaños, se retiraran del lugar juntos y continuaran la noche en la casa de uno de ellos .

Damiani se encuentra detenida desde el 10 de abril de 2025. La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles 4 de marzo .

Fuente: TN