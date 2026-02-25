Pergamino: volcó un camión que transportaba ganado, murió el chofer y vecinos carnearon a los animales

NACIONALES

Un camión que transportaba ganado bovino volcó este domingo a la madrugada en el kilómetro 226 de la Ruta Nacional 8 , a la altura de Pergamino.

El conductor murió en el acto, el tránsito quedó totalmente interrumpido durante varias horas y, mientras la policía desplegaba el operativo, un grupo de personas carneó los animales que habían quedado esparcidos tras el impacto.

Según la información oficial, la víctima fue Cristian Fernando Alonso , de 50 años, domiciliado en Esteban Echeverría. Conducía un camión Iveco gris oscuro con acoplado jaula que transportaba vaquillonas y novillos cuando, por causas que aún se investigan , perdió el control del vehículo, despistó y volcó en el carril Pergamino–Pilar, minutos antes de las 7.

La violencia del choque fue letal: el cuerpo del conductor quedó atrapado en la cabina y bomberos debieron intervenir para retirarlo . En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, Seguridad Vial, Patrulla Urbana Municipal y una ambulancia del SAME, que constató el fallecimiento.

El camión quedó atravesado parcialmente sobre la calzada y la banquina, lo que obligó a un corte total del tránsito y a un posterior ordenamiento asistido.

Tras el vuelco, la carga quedó diseminada y bajo vigilancia. En ese contexto, varias personas se acercaron y comenzaron a faenar las vacas , una situación que fue registrada en videos y generó un fuerte rechazo en redes sociales. Ante antecedentes similares en rutas bonaerenses, la policía dispuso custodia preventiva hasta que la empresa propietaria logró realizar el transbordo de la hacienda , con el objetivo de evitar nuevos incidentes.

Las actuaciones judiciales quedaron caratuladas como “muerte por accidente” , con intervención del Departamento Operativo Zona Vial VIII Junín y el Destacamento Vial Pergamino. Peritos trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias exactas del vuelco en una traza de alto tránsito de camiones que conecta el norte bonaerense con el AMBA.

Fuente: TN