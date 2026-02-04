Pasar un corcho por la canilla: por qué lo recomiendan y qué problema resuelve

NACIONALES

La limpieza de la canilla es una tarea que muchas veces se pasa por alto, pero descuidarla puede generar problemas comunes como chorros disparejos, goteo constante y acumulación de suciedad. Con el uso diario, el interior del pico suele llenarse de sarro y restos minerales , lo que afecta tanto el funcionamiento como la higiene del agua.

Para evitar estos inconvenientes, existe un truco casero sencillo y efectivo : pasar un corcho por el pico de la canilla. Aunque parezca poco convencional, su uso tiene más beneficios de los que imaginás.

El corcho, que muchas veces termina en la basura, tiene una textura ideal para la limpieza del metal . Al ser un material blando y flexible , se adapta fácilmente a la forma del pico de la canilla y permite remover la suciedad acumulada.

A diferencia de esponjas metálicas u otros elementos abrasivos, no raya ni daña el cromado , lo que lo convierte en una opción segura para el mantenimiento regular. Su acción ayuda a desprender el sarro adherido y mejora notablemente la salida del agua.

Con el paso del tiempo, las canillas acumulan minerales del agua, sarro e incluso pequeñas partículas de óxido . Esto puede provocar que el agua salga torcida, salpique, pierda presión o gotee incluso cuando está cerrada.

El corcho actúa como un abrasivo suave , ideal para solucionar estos problemas leves sin dañar el material. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este truco solo funciona en fallas menores . Si el problema persiste o la canilla presenta pérdidas internas, lo más recomendable es consultar a un profesional .

Un mantenimiento simple y regular puede evitar arreglos costosos y mejorar el uso diario de la cocina o el baño.

Fuente: TN