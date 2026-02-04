Video: discutió con un hombre en silla de ruedas, lo insultó y le pegó una trompada en la cara

Un indignante hecho de violencia ocurrió en el partido de Quilmes, cuando un hombre insultó y golpeó a otro en silla de ruedas este domingo al mediodía.

El episodio ocurrió afuera de la casa de la víctima, ubicada sobre la avenida Otamendi al 2000 . Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento y su hija denunció en redes sociales la terrible situación.

Gastón Escobar , el hombre que fue agredido, es abogado y quedó en silla de ruedas hace 20 años. Según su relato, quedó discapacitado cuando sufrió un disparo en la espalda que fue ejecutado por Ariel Nedich , alias “El Arielito” .

Según contó Escobar a Arriba Argentinos , el hombre que le pegó la cachetada fue identificado como Ezequiel Nazarent Guilleon , alias “Leo Gil” , y es cómplice de Nedich.

“ Yo no soy una persona que se victimiza por estar en silla de ruedas . La sociedad sabe que no está bien lo que hizo”, expresó el hombre. Sobre el episodio, contó que tuvo algunas secuelas: “Por la piña, me lesionó el cachete del lado de adentro. El primer día no podía comer, estuve con analgésicos . Estoy indignado realmente”.

Gastón contó que, después del ataque, buscaron una forma pacífica de reclamar justicia: “Nosotros hicimos un escrache social , pero sin ningún problema, solamente pegamos carteles en su vivienda, que está a dos casas de la mía”.

Sin embargo, la respuesta de los agresores fue negativa, y comenzaron a amenazarlo e infundir miedo nuevamente. “Ayer vinieron tipo mafiosos , con su camioneta, en barra, a tomar cerveza, a reírse de vuelta. Yo ya planteé todo esto en la Justicia , y quiero que actúen. Yo confío en que algo van a hacer”, contó.

“El Arielito” estuvo preso por dispararle a Gastón hace 20 años y, según contó, “también le robó plata de una donación a otra persona discapacitada ”, hecho por el cual también fue privado de su libertad.

De acuerdo al relato del hombre, el ataque de ese momento ocurrió porque Nedich y otro amigo suyo tenían un conflicto y lo resolvieron a los tiros en la calle .

Cuando Escobar decidió intervenir para frenar el tiroteo, “El Arielito” le pegó un tiro en la espalda .

“Porque andan en cosas raras, se creen mafiosos. Hacen venta de droga , el venezolano consigue la droga y lo tiene para vender a él. La impunidad se les subió a la cabeza ”, aseguró.

Sobre el día en el que Guilleon le pegó una piña en la cara, Gastón contó: “ Yo llamé tres veces al 911 y nunca llegó un móvil . Cuando hice el escrache social pasivo, había tres patrulleros dando vueltas”.

“Yo tengo pruebas, presenté todo en la Fiscalía, quiero que la Justicia actúe y tome una medida”, concluyó el hombre.

Fuente: TN