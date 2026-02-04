Pasaporte 2026: quiénes tienen que actualizarlo y cuánto sale

NACIONALES

Con la puesta en marcha del nuevo diseño del pasaporte argentino y del pasaporte excepcional para extranjeros, surgieron dudas entre quienes planean viajar al exterior. Las modificaciones apuntan a reforzar la seguridad, reducir el fraude documental y agilizar los controles de identidad, en línea con estándares internacionales.

Aunque el pasaporte es obligatorio para salir del país —excepto para viajes a países del Mercosur—, el cambio de formato no implica una renovación automática para todos los ciudadanos .

La actualización del diseño no obliga a renovar el pasaporte si se cuenta con el formato anterior y este se encuentra vigente. Ese documento sigue siendo válido hasta la fecha de vencimiento que figura en la hoja de datos.

Sí deben realizar la renovación quienes tengan el pasaporte próximo a vencer. Los plazos de vigencia son:

De este modo, deben renovarlo los mayores que hayan emitido su pasaporte en 2016 y los menores cuyo documento haya sido emitido en 2021 . La fecha de vencimiento puede consultarse directamente en el pasaporte.

Para mayores de 18 años se debe presentar:

En el caso de menores de edad , deben asistir acompañados por su padre, madre o representante legal con DNI vigente. Si el trámite se realiza sin la presencia de los padres, se requiere una autorización certificada por escribano o juez.

Las personas con discapacidad deben presentar la documentación judicial correspondiente que acredite tutela, curatela o autorización, junto con el consentimiento expreso de quien ejerza la responsabilidad legal.

El nuevo formato incorpora cambios destinados a mejorar la seguridad y la identificación del titular. Entre las principales novedades se destacan:

Fuente: TN