General Lavalle se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional Semana de Santos Vega

General Lavalle ya comienza a palpitar uno de los eventos más importantes de su calendario cultural y turístico. La Fiesta Nacional Semana de Santos Vega se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1° de marzo, recuperando el primer fin de semana de marzo, una fecha histórica para esta celebración profundamente arraigada en la identidad local.





En diálogo con CNM 93.3, el secretario de Cultura de General Lavalle, Nicolás Toucedo, brindó detalles sobre la organización y destacó el trabajo que se viene realizando para que la fiesta vuelva a superarse, como ha ocurrido en cada una de las ediciones desde que la organización quedó a cargo del Municipio.





Una fiesta que crece año tras año





Toucedo remarcó que esta edición incorpora novedades de gran relevancia, fruto de un trabajo sostenido en el tiempo. Una de las más importantes es que la jineteada y las tropillas entabladas serán clasificatorias a nivel provincial para el Festival de Jesús María, uno de los eventos tradicionalistas más importantes del país.





“Es un gran orgullo para nosotros. La Fiesta de Santos Vega será la segunda clasificación rumbo a Jesús María 2027. La primera fue en la Fiesta de la Pastora, y ahora nos toca a nosotros”, explicó.





La jineteada se desarrollará en el campo de jineteada del predio de la Sociedad Rural, un espacio que ya se encuentra en plena puesta a punto para recibir a jinetes, tropillas y al público. Se espera una participación de 90 caballos más seis finalistas, lo que anticipa un espectáculo de gran nivel.





La coordinación de la jineteada estará a cargo de la familia Gabotto, una garantía de organización y calidad dentro del ambiente tradicionalista.





Artistas confirmados y espectáculos para toda la familia





La grilla artística ya está prácticamente cerrada y contará con reconocidos nombres del folclore y el humor:

Viernes 27 : Los Juárez y Los Trajinantes como número central, artistas consagrados en escenarios como Jesús María y Cosquín.

Sábado 28 : Facundo Quiroga como payador, Alfredo Silva en humor y La 2001 como cierre musical.

Además, se ultiman detalles para confirmar la presencia de Los Payadores, lo que completará una cartelera de primer nivel.





A esto se suma el tradicional desfile tradicionalista, que se realizará el sábado 28 a las 17 horas, con la participación de más de 10 agrupaciones ya confirmadas.





Entradas accesibles y fuerte propuesta gastronómica





Uno de los aspectos destacados de esta edición será el valor de las entradas, pensadas para que la mayor cantidad de vecinos y turistas puedan disfrutar del evento:

Jineteada : $15.000

Espectáculos nocturnos: alrededor de $10.000 por noche





En cuanto a la gastronomía, el predio contará con cantina con parrilla y una amplia variedad de food trucks, reforzando la propuesta culinaria que caracteriza a las fiestas populares de General Lavalle.





El cobro de los puestos feriales tendrá un fin solidario, ya que será a beneficio del Club Deportivo Popular, colaborando con el inicio del campeonato de la Liga Costera.





Elección de Flor del Pago y Buenas Mozas





Otro de los momentos tradicionales de la fiesta será la elección de la Flor del Pago y las Buenas Mozas. Toucedo explicó que la inscripción ya se encuentra cerrada y que las postulantes participan previamente de un proceso de preparación.





“Trabajamos como si fuera un curso: se les enseña la historia de la fiesta, del lugar, y se las prepara para que todas tengan las mismas herramientas al momento de ser elegidas”, señaló.





Las imágenes y presentaciones de las postulantes comenzarán a difundirse en los próximos días a través de las redes oficiales.





Expectativas altas y convocatoria regional





Desde la organización esperan una gran concurrencia, no solo de vecinos de General Lavalle, sino también de localidades vecinas como Madariaga, Pinamar y la región. Incluso, el mismo fin de semana coincidirá con otros eventos importantes, lo que permitirá a muchos visitantes combinar actividades durante el día y disfrutar de la fiesta por la noche.





“La expectativa es muy grande. Sabemos que va a ser un fin de semana intenso, con tradición, música, jineteada y mucho encuentro popular”, concluyó Toucedo.





Con una grilla atractiva, entradas accesibles y una fuerte impronta cultural, la Fiesta Nacional Semana de Santos Vega se perfila una vez más como uno de los grandes eventos del sudeste bonaerense, reafirmando a General Lavalle como un punto de referencia del folklore y las tradiciones argentinas.