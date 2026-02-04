“No van a caminar en paz”, la bronca de la familia del hombre asesinado por su sobrino con un bate de béisbol

NACIONALES

"No van a caminar en paz... Justicia por mi hermano Leandro. Esto no va a quedar así", escribió Celina Cejas (32), la hermana de Leandro Cejas (34), el hombre asesinado por su sobrino el viernes por la noche. El brutal ataque quedó registrado por los teléfonos de los vecinos que se sorprendieron ante la violencia desenfrenada: Jeremias Benítez (23), un joven al que describen como "tranquilo" y "amable" golpeó a su tío con un bate de béisbol hasta matarlo. Las heridas fueron tantas que terminó con muerte cerebral, donaron sus órganos y esperan para despedirlo.

Benítez asesinó a su tío en medio de una discusión por un terreno familiar el viernes pasado, alrededor de las 22. El ataque ocurrió en el barrio William Morris de la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar .

El agresor intentó escapar, pero fue detenido por la Policía. Fue indagado por el fiscal Raúl Casal de la fiscalía N° 1 de Pilar pero se negó a declarar en dos oportunidades, la primera (cuando su tío todavía estaba vivo) acompañado por un defensor oficial y la segunda por un abogado particular cuando agravaron la acusación a homicidio simple tras conocerse el fallecimiento de Cejas.

Todo inició alrededor de las 22 del viernes, cuando el agresor, Jeremías Benítez, de 23 años, se presentó en la casa en la que vivía junto a sus padres, ubicada en Batalla del Pago Largo y Santa María. Cejas y Benítez vivían en el mismo terreno pero en casas separadas . La disputa por esa propiedad, confirmaron fuentes oficiales, lleva tiempo. No es la primera vez que hay conflicto entre ambas partes de la familia pero esta vez escaló hasta un ataque gravísimo.

"Familia de asesinos, una por una la van a pagar ", posteó Celina mostrando una foto de su otro hermano junto a su familia. El conflicto continúa.

En redes sociales los posteos vinculados a la muerte de Benítez se llenaron de miradas contrapuestas, incluso defendiendo al asesino por los conflictos previos que arrastraba la familia.

En 2022 Celina ya había denunciado a la madre de Benítez , que ahora está detenido en la Comisaría 4˚ de Manuel Alberti.

En un posteo en sus redes sociales, la hermana del hombre fallecido y también tía de su asesino había relatado un episodio cometido en 2021. "Esta mina así como la ven va a la iglesia, se hace la buena y es una basura de mujer. El año pasado tuvimos un encuentro con la hija que tiene 25 años, hubo denuncia, perimetral. Para mi esa familia no es mi familia desde ese entonces", había contado.

Además describió: "Salgo de trabajar y la mina me estaba esperando en el auto para decirme que ella iba a defender a su hija, y muchas cosas más. Le dije que no me moleste más, que hacía tres meses le había dicho a mi hermano que no quiero relación con ninguno de ellos porque siempre había un problema (y van a la iglesia). Le dije que se vaya y sin dejarme subir al auto me agarró de los pelos y me daba la cabeza contra el auto, me rasguñó la cara y rompió mi remera del trabajo, no pude defenderme (...) Los vecinos la lograron sacar y se fue como si nada en su bicicleta".

Al momento no hay otros familiares implicados en el crimen y la Justicia dispuso un operativo policial para custodiar la propiedad en medio de la tensión por el hecho.

Todo inició alrededor de las 22 del viernes, cuando Jeremías Benítez se presentó en la casa en la que vivía junto a sus padres. Allí vivía también Leandro Cejas.

Cejas intentó evitar la confrontación, pero su sobrino ingresó a la vivienda y volvió a los pocos minutos armado con un bate de béisbol . Primero golpeó un portón y luego, ya en la vereda y ante la mirada de vecinos y familiares, comenzó a atacar a su tío.

La víctima intentó protegerse con los brazos, pero la violencia de los golpes le provocó una fractura y terminó cayendo a una zanja. Allí, cuando ya estaba indefenso, el agresor continuó golpeándolo en la cabeza hasta que el bate se partió por la fuerza y la reiteración de los ataques.

Con el hombre inconsciente en el suelo, Benítez le arrojó además una piedra , que también habría impactado en el cráneo.

Toda la secuencia fue registrada por familiares y vecinos, quienes alertaron de inmediato a la Policía. Cejas fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde los médicos le diagnosticaron inicialmente muerte cerebral. Finalmente, su fallecimiento fue confirmado este lunes por la tarde.

Tras el ataque, el agresor escapó pero fue detenido a los pocos minutos en una estación de servicio ubicada sobre la autopista Panamericana y la ruta 26. Según informaron fuentes policiales, iba en un auto conducido por su padre.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín