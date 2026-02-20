Parque Chacabuco: iba en cuatriciclo sin casco y atropelló a dos policías para evitar un control de tránsito

Una secuencia de imprudencia y violencia urbana tuvo lugar en Parque Chacabuco, cuando el conductor de un cuatriciclo, que circulaba de manera temeraria y sin los elementos de seguridad correspondientes, decidió atropellar a dos agentes de tránsito de la Ciudad para eludir un operativo.

El episodio, que pudo haber terminado en tragedia, se desencadenó en la intersección de la Avenida Cobo y la calle Viel. Según informaron fuentes policiales, el conductor del cuatriciclo fue detectado mientras realizaba maniobras zigzagueantes y peligrosas entre los autos , poniendo en riesgo no solo su vida sino la de terceros. Ante esta situación, dos efectivos que patrullaban la zona le ordenaron detenerse de inmediato.

En un primer momento, el joven pareció acatar la orden. Cuando el primer agente posicionó su moto frente al cuatriciclo, el infractor frenó. Sin embargo, la actitud pacífica fue solo una distracción: en el preciso instante en que el segundo oficial se acercó para labrar el acta y asegurar la zona, el conductor aceleró a fondo y escapó.

Sin mediar palabra, el sujeto chocó a las dos motocicletas oficiales, las derribó para abrirse paso y escapó. A pesar del violento impacto, los agentes lograron coordinar una respuesta inmediata para detener el avance del agresor.

Tras el ataque, la Justicia tomó cartas en el asunto. La Unidad de Flagrancia Oeste, encabezada por el fiscal auxiliar doctor Gatusso, dispuso la imputación del conductor por la infracción al artículo 239 del Código Penal.

Dicha figura legal establece penas que van desde los quince días hasta un año de prisión para quien “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”. Ahora, los investigadores analizan las cámaras de monitoreo de la Ciudad para sumar pruebas a la causa por resistencia a la autoridad y daños.

Fuente: TN