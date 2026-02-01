Paro en los aeropuertos: ATE postergó la medida de fuerza, pero puede haber demoras en algunas terminales

NACIONALES

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) postergó el paro de actividades que iba a comenzar este lunes 2 de febrero y que iba a afectar a miles de usuarios en distintos aeropuertos del país. La decisión se tomó para cumplir con el plazo de preaviso previsto por la ley.

Aunque la noticia trae alivio para aquellos que pensaban viajar este lunes, igualmente podría haber servicios afectados en las próximas horas ya que se desarrollarán asambleas en varios de los 27 aeropuertos. Así, no se descarta que haya demoras o cancelaciones de último momento.

El cambio a último momento de los trabajadores estatales se debe a que deben cumplir con los plazos legales por la "ley de esencialidad", y para dicha normativa se exige un preaviso mínimo de cinco días.

Así, se abre una nueva ventana de negociación, aunque desde el gremio ya advirtieron que, si no se llega a un acuerdo entre las partes, la huelga total podía tomar curso el lunes 9.

La drástica medida de fuerza fue tomada por los trabajadores estatales de la aviación civil nucleados en ATE luego de que el Gobierno de Javier Milei, según denunciaron, diera marcha atrás con un incremento en el adicional que ya figuraba liquidado en el sistema oficial y no fue depositado en los últimos haberes de los trabajadores.

"El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios", se quejó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien hizo hincapié que el aumento "ya era visible en los recibos de sueldo de los empleados a través del sistema".

"Nosotros estamos haciendo en estos momentos una presentación ante las autoridades declarando el estado de asamblea permanente. Y por esto podría haber un cese de tareas que afecten a los vuelos", había anticipado este sábado Aguiar a Clarín, cuando comunicaron la idea inicial de hacer paro este lunes.

Ahora, a pesar de la postergación de la medida, el sindicato mantiene un estado de asamblea permanente en las distintas terminales. Esta situación ya comenzó a generar retrasos y complicaciones tanto en la programación de los vuelos domésticos como en los internacionales del fin de semana.

La nueva decisión será oficializada este lunes por el propio gremio a través de un comunicado formal que promete entorpecer el funcionamiento habitual de los aeropuertos y dijeron que el paro total "podría ser el 9", aunque todavía "no está definido". Lo que sí aseguraron es que cuando se haga la medida, será por 24 horas.

Fuente: Clarín