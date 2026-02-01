Fuga de película en Florencio Varela: dos jóvenes huyeron de la policía, cayeron a un zanjón y uno murió

NACIONALES

Un joven murió y otro quedó detenido luego de una fuga de película en Florencio Varela . Los sospechosos habrían intentado cometer un robo , pero cuando la policía los empezó a perseguir terminaron chocando contra un patrullero y desbarrancaron con el auto en la zona de la Rotonda de Alpargatas .

Todo comenzó en la tarde del sábado, cuando personal del Comando de Patrullas detectó a dos chicos que circulaban en un Fiat 147 en actitud sospechosa. El vehículo fue visto en la zona de las calles 1149 y 1136 A y, al intentar identificarlos, los ocupantes aceleraron y se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una persecución.

Cuando estaban llegando al barrio Pepsi, el Fiat 147 chocó con un móvil policial, pero no se detuvo y los sospechosos continuaron escapando a toda velocidad . Ante la situación, otros patrulleros se sumaron al operativo.

La fuga terminó minutos después, en la esquina de Perito Moreno y la Colectora , en la Rotonda de Alpargatas. Allí, el conductor perdió el control del auto, que terminó desbarrancando y cayendo en un zanjón . Como consecuencia del impacto, el acompañante salió despedido y quedó tendido a un costado del auto, gravemente herido.

El conductor intentó escapar a pie, pero fue reducido a pocos metros del lugar. Fue identificado como M.E., de 25 años , y trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Mi Pueblo, bajo custodia policial.

En tanto, otro móvil del SAME constató el fallecimiento del acompañante, identificado como C.A.E., también de 25 años , quien según se informó contaba con antecedentes penales .

Fuentes policiales indicaron que ninguno de los efectivos resultó herido durante el operativo.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 2 de Florencio Varela , con intervención de agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6ª, que trabajan para reconstruir la secuencia completa de la persecución.

Fuente: TN