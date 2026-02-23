Otra vez al quirófano: Bastián enfrenta su décima operación

ZONALES





Bastián Jerez volverá al quirófano este lunes al mediodía. Será la décima operación desde el accidente que sufrió en los médanos de Pinamar.

Su madre, Macarena Collantes, informó a través de Instagram que los médicos detectaron que la válvula que regula el drenaje del líquido cefalorraquídeo no está funcionando como debería.

“La válvula no estaría drenando lo suficiente. Está produciendo líquido cefalorraquídeo más de lo normal y eso complica poder seguir avanzando”, explicó.

La nueva intervención busca corregir esa falla y evitar un aumento de presión intracraneal.

Bastián permanece internado desde el choque entre una UTV y una camioneta en los médanos de Pinamar, que le provocó lesiones de gravedad. Desde entonces atravesó nueve cirugías.

Mientras su estado continúa bajo evaluación médica, Collantes fue citada a declarar el 3 de marzo en el marco de la investigación del accidente.

En las últimas horas también se difundió la primera imagen del niño desde el hospital. En la foto se lo ve acostado, con asistencia médica, acompañado por su familia.