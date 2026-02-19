“Nos arruinó”: la impotencia de una familia que se iba de vacaciones a Brasil y quedó varada en Ezeiza por el paro de la CGT

La familia Acevedo, de Rosario, tenía previsto viajar a Florianópolis para pasar sus vacaciones. Entre hijos, parejas y sobrinos eran un grupo de ocho personas que llegaron el miércoles a las 22 a Buenos Aires, con la idea de embarcar y partir rumbo a Brasil en un vuelo programado para las 8 de la mañana de este jueves, el día del paro general de la CGT .

Llegaron al sector de Migraciones del Aeropuerto de Ezeiza a las 3 de la mañana. Hasta ese momento, el vuelo estaba en hora . “Recién a las 7 me avisan que se había suspendido”, contó José Acevedo, el padre de la familia. Se enteraron directamente en Ezeiza, sin recibir notificación oficial previa. “No nos mandaron notificaciones, nada. Nos bajaron y nos dijeron que reclamáramos acá”, dijo a Clarín desde el piso, donde se encontraba sentado y con los ojos entrecerrados del cansancio.

Eran 12 pasajeros que esperaban ese vuelo internacional de Flybondi quienes ya habían pasado el control migratorio cuando se anunció la suspensión. A la familia Acevedo le reprogramaron su vuelo recién para el sábado, lo que implica la pérdida de al menos dos días de vacaciones . “Vamos perdiendo días de la estadía también. Ya tenemos pagado todo eso y no sé si nos van a cobrar igual”, agregó Macarena, una de las hijas. La familia tenía alquilada una casa en destino y había abonado la estadía completa.

El argumento que les dieron desde la aerolínea fue que la cancelación se debía a un paro que impedía la carga de combustible por parte de YPF . “Dicen que no se hacen cargo porque no es problema de ellos, que es problema de YPF que no les suministra el combustible y que no pueden cubrir nada”, acotó ella. Sin embargo, observaron que otros vuelos salían con normalidad : “Ahora estás viendo que van a El Calafate, a Bariloche, y el de las 6 de la tarde para Florianópolis viaja”.

Intentaron conseguir lugar en ese vuelo de la tarde, pero no había cupo. “Cuando fuimos había más de 100 personas esperando, mañana hay un solo vuelo y no agregaron más”, dijeron.

El costo de los nuevos pasajes con la aerolínea si quisieran adelantar su vuelo antes del día pospuesto, ronda los $ 4.900.000. “Una locura. Nosotros habíamos pagado cada pasaje $ 320.000”. En total, la familia adquirió había adquirido los vuelos por $ 2.560.000. El nuevo monto superaba ampliamente lo que ya habían abonado.

Además del vuelo internacional, habían pagado un tramo previo de Rosario a Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas, que costó $ 30.000 por persona y se realizó sin inconvenientes. A los traslados, ahora, se sumarán gastos extra de alojamiento en Buenos Aires, comidas y traslados.

Era el primer viaje internacional de toda la familia. “Nosotros dos (por su pareja) ya habíamos ido a Brasil en auto. Ahora dijimos ‘bueno, vamos a viajar en avión, son menos horas y disfrutamos más allá’. Pero la verdad, esto del paro nos arruinó”, concluyó la hija.

Otros volvían de sus vacaciones, como la familia Galván, que pasó 13 días en Mar del Plata y se enteró que por el paro perdía su vuelo de vuelta a Tucumán , una vez llegada al aeropuerto, después de un viaje en colectivo de larga distancia que los dejó en Retiro. Ahora, aguardan novedades desde las 8 de la mañana. Son dos padres con sus dos hijos menores de edad.

En medio de la incertidumbre, quedarse implica intentar llegar primero a un vuelo, aunque no hay garantías. “Me informan ahora y ya estamos acá”, se quejó Andrea Rojas (45). “Si me hubiesen mandado un mail teníamos posibilidad de quedarnos allá porque justo la reserva se había caído o buscábamos otro lugar”, compartió la usuaria de Aerolíneas Argentinas, que siempre compra sus pasajes a través de Despegar, pero es la primera vez que tiene este problema.

No les han dado soluciones. Solo saben que a las 12 de la noche recién les informaran qué es lo que sucederá. Desde Despegar les ofrecen pagar 600.000 pesos más para salir desde Aeroparque, pero en Ezeiza les sugieren espera r. “Mas allá del paro, genera tanta desconfianza ir a Capital y volver a Aeroparque porque no sabes con qué podes encontrarte al llegar”, compartió la pareja de Andrea.

Fuente: Clarín