“No quiero abandonarlo”: el desesperado pedido de ayuda de una tía que cuida sola a su sobrino con autismo

NACIONALES

“Este video es un pedido de ayuda, un grito de auxilio ”. Así comienza el testimonio que Sabrina Campos publicó en su cuenta de TikTok y que en las últimas horas comenzó a viralizarse. Tiene 43 años, vive en Lomas del Mirador y desde el 10 de diciembre está al cuidado exclusivo de Ariel, su sobrino de cuatro años , hijo de su hermana, quien atraviesa una situación de consumo problemático y vive en la calle .

Según relató la mujer, el nene llegó a su casa en “ situación crítica ”. Hasta ese momento estaba con su abuelo , un hombre mayor que —explicó Sabrina— hacía lo que podía, pero que debía salir a trabajar y dejaba al chico solo. “Cuando me encontré con esa realidad, un nene en esas condiciones, dije: me lo llevo a casa ”, contó.

Ariel tiene diagnóstico de autismo severo , grado 3. No habla, usa pañales, no tiene noción del peligro y atraviesa crisis intensas. “Golpea, se golpea, muerde, llora, grita, no duerme. Es un bebé de ocho meses en un cuerpo de casi cinco años ”, describió su tía en el video.

Desde que lo recibió, Sabrina inició un recorrido por distintas dependencias estatales . A los tres días se presentó en el Servicio Local para informar que tenía un menor a cargo. También fue a la Comisaría de la Mujer para denunciar a su hermana por abandono de persona, con la intención —según aclaró— de que la situación se visibilizara y se activaran los mecanismos de protección .

El nene fue asistido durante las primeras semanas en el hospital y comenzó un tratamiento con medicación para regular las crisis. Más adelante, un neurólogo confirmó el diagnóstico y solicitó estudios como el electroencefalograma. Sin embargo, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) todavía no pudo tramitarse . “Me piden que lo firmen en el juicio y para eso yo tengo que hacerme cargo formalmente. Y no puedo”, explicó.

El problema, sostiene, es económico y estructural. Desde diciembre no trabaja. Alquila una casa y asegura que está a punto de ser desalojada. “Estoy enganchada de la luz, debo plata a prestamistas. No hay relevo. Es un trabajo 24-7”, expresó. La situación impactó también en su familia: su hijo de 10 años dejó de ir a su casa hace 20 días porque no soportaba las crisis constantes.

Sabrina insiste en que no quiere “abandonar” a su sobrino ni desentenderse de él. Lo que pide es una institución especializada que pueda asistirlo de manera integral , con enfermeros y profesionales capacitados para abordar un cuadro que requiere atención permanente. “No lo puedo dejar con cualquiera. Correría riesgo la vida de él y de la otra persona”, advirtió.

En su relato, también destacó los avances logrados en estos meses: el nene aumentó de peso, está medicado, más contenido y logra dormir algunas horas más que antes. Pero el desgaste físico, emocional y económico la desborda. “ A él lo único que lo sostiene soy yo. Y a mí no me sostiene nadie. Si yo me caigo, cae todo ”, resumió.

Fuente: TN