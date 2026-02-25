Ni norte ni sur: en qué orientación se debe plantar el limonero para que siempre dé frutos

Uno de los árboles frutales más elegidos para plantar en jardines y patios es el limonero , que se caracteriza por requerir ciertos cuidados especiales para que siempre dé frutos . En ese sentido, un aspecto fundamental está relacionado con el punto cardinal clave: en qué orientación se debe plantar.

Los que tienen un limonero ya plantado saben muy bien que se trata de un árbol que es muy sensible al entorno. Por eso es importante que quienes están por plantar uno sepan cómo hacerlo para que siempre dé frutos.

Los expertos en jardinería advierten que el limonero necesita una orientación especial para que su producción sea fructífera. La clave es plantarlo en un sector de la casa que dé al sudoeste. Esa orientación ayudará a que siempre dé limones.

Esto se relaciona con que en esta orientación recibirá la luz del sol durante todo el día y de un modo equilibrado. De esta manera, la planta crecerá pareja en todos los sectores y siempre dará frutos.

Con el limonero mirando al sudoeste el árbol recibe los rayos del sol desde el mediodía hasta el atardecer, cuando el sol es más fuerte. Esto favorece la fotosíntesis, la floración y la producción de frutos .

Por otra parte, la mayor exposición al sol no sólo influye en la cantidad de limones que dará la planta, sino también su calidad . Los frutos tendrán mejor color y más equilibrio entre acidez y jugo.

Según los especialistas, con esta orientación también se logra protegerlo del frío , porque los vientos más gélidos llegan del sur o el sudeste. Con este recurso se logra que el limonero disfrute de un microclima más agradable.

También ayuda mucho que esté cerca de una pared o un muro perimetral, porque el cemento acumula calor durante el día y lo libera a la noche, evitando el riesgo que representan las heladas y el estrés térmico.

Otra ventaja fundamental que se logra aplicando este truco es que el limonero se secará mejor después del riego o de la lluvia . Esto disminuye notablemente los problemas de hongos y enfermedades , tan frecuentes cuando hay humedad persistente y poco sol.

Los expertos remarcan que a diferencia de otros frutales, que son más rústicos y resistentes, el limonero puede sufrir desequilibrios que le impidan dar frutos. Cambios bruscos de temperatura, exceso o falta de agua y podas inadecuadas pueden conspirar seriamente contra su producción estacional aunque parezca estar sano y fuerte.

Por eso es tan importante seguir este consejo práctico y plantarlo con orientación sudoeste. Mientras va creciendo hay que ir girándolo para que mire hacia ese punto cardinal y se vea favorecido por más horas de sol directo.

Una regla de oro de la jardinería es que sin luz no hay flores y sin flores no hay frutos . Esta ley se aplica a los limoneros , que necesitan recibir rayos solares durante 6 a 8 horas todos los días. Por eso es que son árboles propicios para lugares cálidos.

Respecto del riego , el limonero necesita más o menos agua dependiendo de la época del año. En verano, necesitará recibir más cantidad para que el sustrato se mantenga siempre húmedo . Pero con cuidado de no hacer charcos, ya que estos podrían pudrir las raíces. Un truco eficaz es tocar la tierra con frecuencia para verificar si está seca y, en ese caso, iniciar el riego.

Un consejo de los jardineros es que si las hojas del limonero se ven un poco secas pese a que el sustrato se encuentra húmedo, no hay que regar. Si se lo hace, se producirán charcos, porque la tierra no podrá absorber más agua . Por eso hay que utilizar un pulverizador sobre hojas y flores.

Fuente: TN