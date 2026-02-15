Ni lavandina ni detergente: cómo limpiar los pisos de cerámica en 5 minutos y que queden sin marcas

Limpiar los pisos de cerámica suele ser una de las tareas más frecuentes en la casa, pero también una de las que más errores acumula. Muchas personas recurren automáticamente a la lavandina o al detergente, sin saber que estos productos pueden opacar el brillo, dejar restos pegajosos o deteriorar las juntas con el uso repetido.

En este marco, especialistas en limpieza natural revelaron un truco simple y rápido para dejar los pisos impecables: limpiarlos con vinagre blanco diluido en agua, un método que lleva apenas cinco minutos y no daña la superficie.

La clave está en las propiedades desengrasantes y desinfectantes del vinagre blanco. Su composición ácida permite eliminar restos de suciedad, grasa y marcas sin dañar la cerámica ni dejar residuos químicos, algo que sí suele ocurrir con la lavandina o el detergente.

Además, el vinagre ayuda a disolver la cal del agua, una de las principales responsables de que los pisos se vean opacos o con manchas blanquecinas. Al evaporarse rápido, no deja vetas ni sensación pegajosa al caminar.

Así, el vinagre se convierte en una alternativa económica, natural y efectiva para quienes buscan una limpieza rápida sin recurrir a químicos fuertes que, a largo plazo, pueden arruinar el acabado del piso.

Por otro lado, en rutinas de limpieza consciente y sustentable, el vinagre es uno de los productos más recomendados porque limpia, desinfecta y neutraliza olores sin contaminar el ambiente del hogar.

Aunque depende del uso y del tránsito de cada ambiente, los especialistas recomiendan limpiar los pisos de cerámica con este método dos o tres veces por semana .

En cocinas, baños o zonas de alto tránsito, lo ideal es hacerlo día por medio para evitar la acumulación de grasa y suciedad. Este hábito no solo mantiene el piso visualmente limpio, sino que también prolonga su vida útil y conserva su brillo natural por más tiempo.

Fuente: TN