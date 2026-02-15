Ni 3 ni 6 meses: cada cuánto tenés que desparasitar a tu perro, según una veterinaria

La desparasitación de los perros suele generar dudas entre los dueños, en especial cuando se habla de cada cuánto tiempo hacerlo. Una pregunta recurrente entre quienes conviven con mascotas es si hay que desparasitar cada tres o seis meses, ya que muchas veces esta práctica se repite de forma automática, sin evaluar si realmente es necesaria.

Aunque durante años se instaló la idea de que desparasitar de manera periódica es un cuidado básico, una veterinaria explicó que no todos los perros necesitan medicación preventiva constante y que hacerlo “por las dudas” puede ser contraproducente.

Según explicó la veterinaria Valu Marinelli en sus redes sociales es clave revisar si existe una necesidad real antes de administrar antiparasitarios. En uno de sus videos, la profesional fue contundente al cuestionar la costumbre de medicar sin confirmación previa.

“ ¿Te tomarías un ibuprofeno por si mañana te duele la cabeza? ”, planteó Marinelli para graficar que desparasitar sin evidencia puede sobrecargar el organismo del animal con sustancias que no necesita.

La especialista remarcó que no se recomienda desparasitar “por las dudas” , ya que muchas veces los perros no tienen parásitos y aun así reciben medicación innecesaria.

En el caso de los parásitos internos, Marinelli aconseja realizar entre 2 y 3 análisis coproparasitológicos por año , es decir, estudios de materia fecal.

Si el resultado da positivo, se medica. Si da negativo, no hay necesidad de administrar nada. “Muchas veces el estudio da negativo, y si no lo hiciéramos, ese animal se tomaría una pastilla innecesaria”, explicó la veterinaria.

Este enfoque busca evitar el uso indiscriminado de antiparasitarios y promover un cuidado más personalizado, basado en evidencia concreta.

Según los veterinarios y guías especializadas, no existe un único calendario universal porque el riesgo de infestación de parásitos depende del entorno, el clima, la edad del animal y su comportamiento:

