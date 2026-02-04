Mujer argentina asesinada en Costa Rica: había asistido a una fiesta en la casa donde detuvieron al sospechoso

NACIONALES





El crimen de una mujer argentina en playa Junquillal, provincia de Guanacaste, suma nuevos y contundentes elementos a la investigación. Las autoridades confirmaron que la víctima, de apellido Cadendo, había asistido a una fiesta horas antes de ser hallada sin vida, encuentro que se realizó en la misma vivienda donde luego fue detenido el principal sospechoso del homicidio.





La información fue brindada por el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien explicó que el evento social se desarrolló el viernes por la noche, en una casa de la zona, organizada por un ciudadano estadounidense. Precisamente, en ese domicilio se llevó adelante el allanamiento que culminó con la detención del sospechoso, un hombre de apellido Page, de 49 años, de nacionalidad estadounidense.





De acuerdo con lo detallado por Soto, Cadendo participó de la fiesta el viernes, y durante la noche del sábado se produjo el hallazgo de su cuerpo en un estero de playa Junquillal, lo que dio inicio a un amplio operativo judicial y policial.





Tras el hallazgo, personal de la Cruz Roja y del OIJ realizó la inspección inicial y el levantamiento del cuerpo. A partir de esa revisión, se determinó que la mujer presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca, lo que confirmó la hipótesis de un homicidio violento.





El allanamiento en la vivienda del sospechoso se concretó el martes por la noche, y permitió no solo la detención de Page, sino también el secuestro de elementos de interés para la causa, que ahora serán analizados en el marco de la investigación penal.





El caso genera una fuerte conmoción tanto en Costa Rica como en Argentina, mientras la Justicia avanza para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer con precisión las responsabilidades en este crimen que tuvo como escenario una zona turística del país centroamericano.