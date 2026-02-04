Día Mundial de Concientizacón sobre Cáncer: el 34% de las mujeres mayores de 40 nunca se hizo una mamografía

NACIONALES

Este miércoles se conmemora el Día Mundial de concientización sobre el Cáncer y, en la Argentina, la fecha vuelve a poner en evidencia una brecha persistente entre la prevención recomendada y la posibilidad real de cumplirla . La detección temprana del cáncer de mama resulta clave para ampliar opciones de tratamiento y reducir la mortalidad, pero no todas las mujeres acceden en igualdad de condiciones a los controles básicos.

El cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente entre las mujeres en el país. Detectado de manera precoz, es curable en el 90% de los casos . Sin embargo, según el Índice de Concientización sobre el Cáncer de Mama (Argentina 2025) , elaborado por Fundación Instituto Natura y Avon, el acceso a la prevención sigue condicionado por desigualdades estructurales que exceden la decisión individual.

Entre las mujeres mayores de 40 años, el 65% aseguró realizarse una mamografía de forma regular, cada uno o dos años. En contraste, el 34% nunca se realizó ese estudio . El dato mejora entre las mayores de 50 años, donde el porcentaje de quienes nunca accedieron a una mamografía baja al 16%, lo que sugiere un aumento de la conciencia a medida que crece el riesgo.

La brecha se profundiza al observar el sistema de salud: en el sector privado, los valores de “nunca” descienden al 7% en mayores de 40 y al 9% en mayores de 50, lo que expone una brecha marcada en el acceso a controles preventivos.

El informe también muestra que la intención de cuidado no siempre se traduce en prácticas sostenidas. El 83% de las mujeres manifestó predisposición a cambiar hábitos para reducir riesgo s, pero solo el 42% consideró que cuenta con tiempo, dinero y acceso suficientes para sostener esos cambios. La conciencia, en ese contexto, no alcanza si no se convierte en una acción posible dentro de un sistema que acompañe, remarca el estudio.

El relevamiento además expone falencias en la información disponible. Si bien el 51% recordó haber visto campañas de prevención en el último año, apenas el 50% identificó correctamente qué estudios deben estar cubiertos por el sistema de salud para la detección temprana. En relación con los síntomas, el 63% afirmó saber reconocerlos y el 57% mencionó la aparición de un bulto como principal señal de alerta, pese a que en estadios iniciales la enfermedad puede ser asintomática.

“Estos datos muestran un punto de inflexión: muchas mujeres quieren cuidarse, pero no siempre tienen las condiciones para hacerlo. Cerrar brechas de información, acceso y acompañamiento es clave para que la detección temprana sea una posibilidad real para todas”, afirmó Florencia Mezzadra , gerenta de Fundación Instituto Natura.

Fuente: TN